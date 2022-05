Fabio Quartararo: Yamaha braucht kein Kundenteam 27.05.2022 - 18:19 Von Adam Wheeler

© Fritz Glänzel Fabio Quartararo

MotoGP-Champion und WM-Leader Fabio Quartararo aus dem Yamaha-Werksteam klagte am Freitag in Mugello, dass er kein Gefühl für seine M1 habe. «Dabei ist das Bike sehr, sehr ähnlich wie letztes Jahr», so der Franzose.