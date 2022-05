Exklusiv: Marc Márquez plant vierte Oberarm-Operation 28.05.2022 - 10:04 Von Günther Wiesinger

© Repsol Media Marc Márquez

Nach den enttäuschenden Ergebnissen der letzten Wochen und Platz 12 am Freitag in Mugello plant Marc Márquez offenbar einen Abbruch der Saison. Er will sich in Madrid noch einmal operieren lassen.