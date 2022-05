Taka Nakagami (Honda/8.): «Keine Updates seit Katar»

Der Japaner Takaaki Nakagami sang nach dem achten Platz in Mugello ein Loblieb über die Aprilia RS-GP 22 und klagte über den mangelnden Technik-Nachschub bei HRC.

Der 30-jährige Takaaki Nakagami liegt in seiner fünften MotoGP-Saison in der Fahrer-WM nach acht von 20 Rennen nur an 13. Position, er hat bisher mit der Idemitsu Honda RC213V nur 38 Punkte eingesammelt. Doch nach dem achten Platz mit 10,944 Sekunden Rückstand auf Sieger Pecco Bagnaia (Ducati) fiel die Bilanz des Japaners einigermassen zufriedenstellend aus.

«Ich habe nach dem Qualifying ein etwas besseres Ergebnis erwartet», stellte Nakagami fest, der zuletzt in Jerez und Le Mans zweimal auf Platz 7 gelandet war. «Aber ich habe mein Bestes gegeben, wie beim Frankreich-GP. «Das Gute heute war, dass es mir gelungen ist, Marc, Di Giannantonio und Oliveira innerhalb von drei Runden zu überholen. Ja, der zweite Teil des Rennens war nicht so übel. Ich bin wieder bester Honda-Fahrer geworden, das ist das Wichtigste. Aber natürlich haben wir nur Platz 8 erreicht, das ist kein großartiges Resultat. Wir müssen noch viel Entwicklungsarbeit leisten. Wir hinken mit unserem Bike immer noch weit hinter den Ducati und den anderen Hersteller hinterher. Ich war bester Honda-Fahrer, aber ich hatte in diesem Rennen wirklich Mühe. Es war nicht das beste Rennen, aber immerhin habe ich mein Bestes gegeben. Wir müssen positive bleiben und trachten, nächstes Wochenende in Catalunya besser abzuschneiden.»

Nakagami, der Rins beim Überholeln bei High-Speed unsanft von der Bahn schubste, ist für 2023 noch ohne Vertrag. Er bedauert, dass er bei LCR-Honda vom Nachschub mit neuen Technik-Updates offenbar abgeschnitten ist. «Ich habe seit dem Katar-GP kein Update bekommen», seufzte er. «Ich wäre happy, wenn mir HRC manchmal neue Teile zum Ausprobieren geben würde. Ich fordere immer Updates, ich möchte beim Entwickeln helfen und den HRC-Leuten sagen, wie ich das Bike spüre. Aber wir sind ein Satelliten-Team. Die Entscheidungen fallen bei HRC…»

Wo verlieren die Honda-Fahrer die Zeit auf die Konkurrenz?Nakagami: «Ich war heute in der Früh mehr als sieben Runden hinter den Aprilia-Piloten Aleix Espargaró und Maverick Viñales. Da konnte ich eine sehr eindrucksvolle Studie betreiben. Das Motorrad-Motorrad ist sooo konkurrenzfähig! Wie eine Ducati. Die Aprilia ist ein sehr stabiles Bike, sie haben eine bessere Traktion als wir, ihre Stabilität ist vorbildlich. Was mich auch überrascht hat: Sie haben einen wirklich starken Motor. Sehr eindrucksvoll.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (29. Mai):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 41:18,923 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +0,635 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +1,983

4. Johann Zarco, Ducati, +2,590

5. Marco Bezzecchi, Ducati, +3,067

6. Luca Marini, Ducati, +3,875

7. Brad Binder, KTM, +4,067

8. Takaaki Nakagami, Honda, +10,944

9. Miguel Oliveira, KTM, +11,256

10. Marc Márquez, Honda, +11,800

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +12,916

12. Maverick Vinales, Aprilia, +12,917

13. Jorge Martin, Ducati, +17,240

14. Alex Márquez, Honda, +17,568

15. Jack Miller, Ducati, +17,687

16. Darryn Binder, Yamaha, +20,265

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +20,296

18. Michele Pirro, Ducati, +21,305

19. Remy Gardner, KTM, +30,548

20. Andrea Dovizioso, Yamaha, +31,011

21. Raul Fernandez, KTM, +42,723

22. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Enea Bastianini, Ducati, 10 Runden zurück

– Alex Rins, Suzuki, 16 Runden zurück

– Joan Mir, Suzuki, 16 Runden zurück

– Pol Espargaró, Honda, 19 Runden zurück

Fahrer-WM-Stand nach 8 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 122 Punkte. 2. Aleix Espargaró 114. 3. Bastianini 94. 4. Bagnaia 81. 5. Zarco 75. 6. Rins 69. 7. Brad Binder 65. 8. Miller 63. 9. Marc Márquez 60. 10. Mir 56. 11. Oliveira 50. 12. Pol Espargaró 40. 13. Nakagami 38. 14. Viñales 37. 15. Martin 31. 16. Marini 31. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 20. 19. Morbidelli 19. 20. Di Giannantonio 8. 21. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 23. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 181 Punkte. 2. Yamaha 122. 3. Aprilia 115. 4. KTM 93. 5. Suzuki 80. 6. Honda 75.

Team-WM:

1. Aprilia Racing, 151 Punkte. 2. Ducati Lenovo 144. 3. Monster Energy Yamaha 141. 4. Suzuki Ecstar 125. 5. Red Bull KTM Factory 115. 6. Prima Pramac Racing 106. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 61. 10. LCR Honda 58. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.