MotoGP im Live-Ticker: Ducati-Festspiele in Mugello?

Nach dem Qualifying zum «Gran Premio d’Italia Oakley» jubelten die Italiener, bleibt es auch nach dem 23-Runden-Rennen so? SPEEDWEEK.com tickert das MotoGP-Rennen in Mugello ab 14 Uhr Runde für Runde live.

Fünf Ducati stehen beim Heimrennen in Mugello auf den ersten fünf Startplätzen. Mit Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing) und Marco Bezzecchi (Mooney VR46) führen zwei Rookies das MotoGP-Feld an, das gab es zuletzt 2008 in Katar (mit Jorge Lorenzo und James Toseland).

Ein Blick auf die Pace drängt aber vor allem Ducati-Werksfahrer Francesco «Pecco» Bagnaia (Startplatz 5), Aprilia-Speerspitze Aleix Espargaró (Startplatz 7) und den dreifachen Saisonsieger Enea Bastianini (Startplatz 10) in die Favoritenrolle.

Außerdem stellt sich die Frage, was Vorjahressieger Fabio Quartararo (Startplatz 6) auf der Yamaha M1 gegen die italienischen Power-Bikes ausrichten kann.

Das Renngeschehen im Live-Ticker: