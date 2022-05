Fabio Quartararo (Yamaha): Clevere Team-Entscheidung

Im Training: Die neu Verkleidung an Quartararos Yamaha

MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo sprach nach Platz 2 im Mugello-GP über die Updates an seiner Yamaha M1 und eine clevere Entscheidung seines Teams.

Fabio Quartararo fuhr in Mugello ein starkes Rennen. Der Franzose wetzte in der Anfangsphase an Aleix Espargaró und den VR46-Heissspornen vorbei und machte sich dann auf die Jagd nach Pecco Bagnaia (Ducati).

Nach dem Rennen waren aber auch die technischen Finessen der Yamaha M1 ein Thema. Zum heiß ersehnten Aerodynamik-Update sagte Fabio: «Wenn man so etwas hat, erwartet man eine Verbesserung. Durch die Verkleidung hatten wir etwas mehr Top-Speed, gut ja. Sie hat aber auch negative Punkte.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mugello © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Aleix Espargaro © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Fabio schilderte: «Wir waren clever genug, um mit dem Team zu sagen, dass wir beim alten Teil bleiben. Ok, sie hat uns einen km/h mehr Speed gebracht. Aber wir verlieren mit der neuen Verkleidung in anderen Teilen mehr wertvolle Zeit.»

Konkret zur M1-Verkleidung verriet Quartararo dann noch: «Es ist eine Verkleidung mit zwei Flügeln weniger. Wir werden sie in Barcelona eventuell wieder ausprobieren. Aber wenn sie stört, dann werden wir sie auch dort nicht verwenden.»

Zum gesundheitlichen Fiasko beim achtfachen Weltmeister Marc Márquez sagte Quartararo: «Marc war für mich der beste Fahrer der letzten zehn Jahre. Er hatte zwei sehr harte Jahre. Für einen Fahrer mit solchen Problemen ist es extrem schwer zurückzukommen. Er hat dennoch im Jahr 2021 noch drei Rennen gewonnen. Egal, wie es weitergeht bei ihm – ich wünsche ihm alles Gute. Ich hoffe, wir können wieder so fighten, wie im Jahr 2019.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (29. Mai):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 41:18,923 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +0,635 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +1,983

4. Johann Zarco, Ducati, +2,590

5. Marco Bezzecchi, Ducati, +3,067

6. Luca Marini, Ducati, +3,875

7. Brad Binder, KTM, +4,067

8. Takaaki Nakagami, Honda, +10,944

9. Miguel Oliveira, KTM, +11,256

10. Marc Márquez, Honda, +11,800

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +12,916

12. Maverick Vinales, Aprilia, +12,917

13. Jorge Martin, Ducati, +17,240

14. Alex Márquez, Honda, +17,568

15. Jack Miller, Ducati, +17,687

16. Darryn Binder, Yamaha, +20,265

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +20,296

18. Michele Pirro, Ducati, +21,305

19. Remy Gardner, KTM, +30,548

20. Andrea Dovizioso, Yamaha, +31,011

21. Raul Fernandez, KTM, +42,723

22. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Enea Bastianini, Ducati, 10 Runden zurück

– Alex Rins, Suzuki, 16 Runden zurück

– Joan Mir, Suzuki, 16 Runden zurück

– Pol Espargaró, Honda, 19 Runden zurück

Fahrer-WM-Stand nach 8 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 122 Punkte. 2. Aleix Espargaró 114. 3. Bastianini 94. 4. Bagnaia 81. 5. Zarco 75. 6. Rins 69. 7. Brad Binder 65. 8. Miller 63. 9. Marc Márquez 60. 10. Mir 56. 11. Oliveira 50. 12. Pol Espargaró 40. 13. Nakagami 38. 14. Viñales 37. 15. Martin 31. 16. Marini 31. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 20. 19. Morbidelli 19. 20. Di Giannantonio 8. 21. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 23. Gardner 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 181 Punkte. 2. Yamaha 122. 3. Aprilia 115. 4. KTM 93. 5. Suzuki 80. 6. Honda 75.



Team-WM:

1. Aprilia Racing, 151 Punkte. 2. Ducati Lenovo 144. 3. Monster Energy Yamaha 141. 4. Suzuki Ecstar 125. 5. Red Bull KTM Factory 115. 6. Prima Pramac Racing 106. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 61. 10. LCR Honda 58. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.