Montmeló: Zweite Moto3-Pole für Dennis Foggia 04.06.2022 - 13:25 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Dennis Foggia holt sich in Montmeló Pole-Position Nr. 2 © Gold & Goose Die Schnellsten im Qualifying in Montmeló: Deniz Öncü, Dennis Foggia und Izan Guevara (v.l.n.r.)

Dennis Foggia fährt am Sonntag in Montmeló zum zweiten Mal in dieser Saison vom ersten Startplatz los. Der Leopard-Honda-Pilot dominierte das Moto3-Qualifying und verwies Deniz Öncü und Izan Guevara auf Platz 2 und 3.