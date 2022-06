Montmeló FP3: Aleix Espargaró (Aprilia) dominiert

Aleix Espargaró untermauerte seine Favoritenrolle für den Katalonien-GP 2022 mit Bestzeit im FP3. Sein Aprilia-Kollege Maverick Viñales verpasste den direkten Q2-Einzug, Stefan Bradl landete am Ende des MotoGP-Feldes.

Auch am Samstag strahlte die Sonne über dem Circuit de Barcelona-Catalunya, kurz vor 10 Uhr wurden bereits 26 Grad gemessen. Die Asphalttemperatur lag zu Beginn des FP3 der MotoGP-Klasse bei 36 Grad und damit noch deutlich niedriger als am Freitagnachmittag, als die 50-Grad-Marke geknackt wurde.

Die Zeiten fielen am Samstagvormittag schnell: Ducati-Werksfahrer Jack Miller zeigte in seiner vierten Runde eine 1:39,756 min und schob sich kurzzeitig in die Top-3 der kombinierten Zeitenliste. Wenig später fuhr Fabio Quartararo eine 1:39,628 min, damit reihte er sich auf Platz 2 ein. Auf die FP2-Bestzeit von Aleix Espargaró fehlten aber noch 0,226 sec.

Zur Erinnerung: Die überlegene Freitagsbestzeit von Lokalmatador Aleix Espargaró war eine 1:39,402 min. Die RS-GP schien mit dem niedrigem Grip-Level am besten zurechtzukommen, Maverick Viñales hatte an Tag 1 für eine Aprilia-Doppelspitze gesorgt.

Brad Binder stürzte im FP3 schon nach acht Minuten in Kurve 4. Weil sich neben Quartararo und Miller auch Johann Zarco, Takaaki Nakagami, Marco Bezzecchi früh steigerten, fiel der Red Bull-KTM-Werksfahrer aus den provisorischen Top-10-Plätzen. Pol Espargaró stürzte nach einer Viertelstunde in Kurve 5.

Viñales ging bereits zur Halbzeit der 45-minütigen Session auf Zeitenjagd und kam bis auf 0,040 sec an die Bestzeit seines Aprilia-Teamkollegen aus dem FP2 heran. Aleix Espargaró packte ebenfalls früh einen frischen Soft-Reifen aus – und schraubte die Richtzeit auf eine 1:38,771 min nach unten – das beutete einen All-Time-Lap-Record und 0,671 sec Vorsprung auf den Rest.

Eine Viertelstunde stand der Konkurrenz für die Zeitenjagden noch zur Verfügung: Suzuki-Werksfahrer Alex Rins und Gresini-Ducati-Star Enea Bastianini sprengten das Aprilia-Duo an der Spitze, zu Aleix Espargaró klaffte aber noch eine Lücke von rund sechs Zehntel.

Zehn Minuten vor Schluss verkürzten zwei Franzosen diesen Vorsprung: Zarco kam bis auf 0,261 sec an die Aprilia-Speerspitze heran, Quartararo büßte 0,317 sec ein. Mugello-Pole-Mann Fabio Di Giannantonio schien kurzzeitig sogar in den Top-5 auf und hielt sich bis zum Schluss auf einem der begehrten Q2-Plätzen.

Martin, Bagnaia und Miller sorgte dafür, dass Aleix Espargaró ein Ducati-Quartett auf den Fersen ist. Pol Espargaró und Luca Marini warfen Viñales im Finish noch aus den Top-10. Ebenfalls schon im Q1 im Einsatz sein werden der dreifache Saisonsieger Enea Bastianini und Suzuki-Star Joan Mir. Der Weltmeister von 2020 hat weiter große Mühe, seine GSX-RR zu stoppen. Sein Teamkollege Rins dagegen schnappte sich als Neunter ein Q2-Ticket.

KTM erlebte einen schwierigen Vormittag, bester RC16-Pilot war Brad Binder auf Rang 16 der kombinierten Zeitenliste. Márquez-Ersatz Stefan Bradl musste sich auf der Repsol-Honda mit dem 25. Platz abfinden.

MotoGP, Montmeló, kombinierte Zeiten nach FP3 (4. Juni):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,771 min

2. Zarco, Ducati, + 0,131 sec

3. Martin, Ducati, + 0,234

4. Bagnaia, Ducati, + 0,236

5. Miller, Ducati, + 0,303

6. Quartararo, Yamaha, + 0,317

7. Marini, Ducati, + 0,462

8. Pol Espargaró, Honda, + 0,475

9. Rins, Suzuki, + 0,489

10. Di Giannantonio, Ducati, + 0,642

11. Viñales, Aprilia, + 0,652

12. Bastianini, Ducati, + 0,668

13. Mir, Suzuki, + 0,734

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,769

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,806

16. Brad Binder, KTM, + 0,838

17. Nakagami, Honda, + 0,894

18. Oliveira, KTM, + 1,085

19. Alex Márquez, Honda, + 1,132

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,136

21. Pirro, Ducati, + 1,237

22. Darryn Binder, Yamaha, + 1,312

23. Gardner, KTM, + 1,442

24. Fernández, KTM, + 1,521

25. Bradl, Honda, + 1,638

Moto3, Montmeló, kombinierte Zeiten nach FP3 (4. Juni):

1. Foggia, Honda, 1:47:765 min

2. Garcia, GASGAS, + 0,247 sec

3. Salvador, Husqvarna, + 0,277

4. Holgado, KTM, + 0,291

5. Masia, KTM, + 0,296

6. Migno, Honda, + 0,481

7. Fellon, Honda, + 0,498

8. Suzuki, Honda, + 0,574

9. Guevara, GASGAS, + 0,579

10. Kelso, KTM, + 0,704

11. Bertelle, KTM, + 0,759

12. McPhee, Husqvarna, + 0,762

13. Öncü, KTM, + 0,766

14. Tatay, CFMOTO, + 0,895

15. Ortolá, KTM, + 0,904