Maverick Vinales (8./Aprilia) wird im Rennen pokern

Von Startplatz 8 im Qualifying der MotoGP 2022 in Barcelona ist Maverick Vinales nicht begeistert. Der Aprilia-Pilot machte für das Rennen eine Kampfansage und erwartet, dass er einige Kollegen hinter sich lassen wird.

Dass die Aprilia RS-GP auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya hervorragend funktioniert, bewies Aleix Espargaro mit der Pole in Rekordzeit in 1:38,742 min eindrucksvoll. Teamkollege Maverick Vinales war nach Startplatz 8 mit 0,655 sec Rückstand enttäuscht, dass er es seinem Landsmann nicht gleichtun konnte.



«Ich bin nicht gerade begeistert, wir wollten mehr erreichen», ärgerte sich Vinales. «Ich hätte eine zweite Runde benötigt, leider habe ich im Windschatten einen Fehler gemacht und habe die erste Kurve nicht richtig getroffen. Ansonsten war es ein guter Tag. Wir haben viel mit dem Motorrad und den Reifen probiert und sind bereit für das Rennen. Es ist eine gewisse Genugtuung, dass wir den Speed für die erste Reihe haben. Ich weiß es. Auf eine schnelle Runde fehlt uns noch ein wenig, aber das ist nur noch eine Frage der Zeit.»

Die Aprilia RS-GP glänzt in der MotoGP 2022 nicht nur mit einer ausgezeichneten Traktion, auch hinsichtlich der Motorleistung braucht sie sich nicht zu verstecken.



«Die Startgerade ist lang und ich bin Achter – mal sehen, wo ich mich einreihen kann. Vorgenommen habe ich mir, nach der ersten Runde auf der vierten oder fünften Position zu sein», kündigte Vinales an, der seine Reifenwahl schon getroffen hat. «Ich fühle mich sehr stark auf den letzten Runden und bin überzeugt, dass ich im Rennen einige Plätze gut machen werde. Wir werden den weichen Hinterreifen verwenden. Mit der mittleren Mischung habe zu viel Spinning, der weiche Reifen performt in der zweiten Rennhälfte besser. Die Reifenwahl mag ein kleines Risiko sein, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.»

MotoGP-Ergebnis, Q2, Montmeló (4. Juni):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,742 min

2. Bagnaia, Ducati, 1:38,773 min, + 0,031 sec

3. Quartararo, Yamaha, 1:38,959, + 0,217

4. Zarco, Ducati, 1:39,027, + 0,285

5. Di Giannantonio, Ducati, 1:39,099, + 0,357

6. Martin, Ducati, 1:39,142, + 0,400

7. Rins, Suzuki, 1:39,145, + 0,403

8. Viñales, Aprilia, 1:39,397, + 0,655

9. Marini, Ducati, 1:39,451, + 0,709

10. Pol Espargaró, Honda, 1:39,477, + 0,735

11. Miller, Ducati, 1:39,523, + 0,781

12. Nakagami, Honda, 1:39,611, + 0,869



Die weitere Startaufstellung:

13. Bezzecchi, Ducati, 1:39,240 min

14. Bastianini, Ducati, 1:39,246

15. Brad Binder, KTM, 1:39,249

16. Oliveira, KTM, 1:39,420

17. Mir, Suzuki, 1:39,664

18. Morbidelli, Yamaha, 1:39,884

19. Dovizioso, Yamaha, 1:40,071

20. Gardner, KTM, 1:40,113

21. Bradl, Honda, 1:40,298

22. Pirro, Ducati, 1:40,351

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:40,373

24. Fernández, KTM, 1:40,587

25. Alex Márquez, Honda, ohne Zeit