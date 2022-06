Joan Mir (4.): Muss Aleix eine Flasche Wein ausgeben

Joan Mir zeigte beim MotoGP-Rennen in Montmeló von Platz 17 eine heroische Aufholjagd und erbte durch den Fehler von Aleix Espargaró Platz 4. Eine Strafe zu Rennbeginn sorgte beim Suzuki-Ass jedoch für Unverständnis.

Nach dem Qualifying am Samstag in Montmeló stand für Suzuki-Werksfahrer Joan Mir nur Startplatz 17 zu Buche. Doch davon ließ sich der MotoGP-Weltmeister von 2020 nicht beirren und legte eine fabelhafte erste Runde hin, in der er bis auf Position 7 vorstürmte. «Ich hatte einen sehr guten Start und konnte einige Positionen gewinnen. In den ersten Runden habe ich mich sehr gut gefühlt», ließ der 24-Jährige verlauten.

Zwei Runden später lag Mir bereits an fünfter Stelle, jedoch bekam er von der Rennleitung die Anweisung, sich um eine Position zurückfallen zu lassen, da er in Kurve 1 Pol Espargaró (Repsol Honda) während einer Gelbphase überholt hatte. Mit dieser Entscheidung zeigte sich der Mallorquiner wenig einverstanden: «Ich habe die Strafe nicht nachvollziehen können. Die Start-Ziel-Gerade ist etwas hügelig. Als ich dort den Fahrer vor mir überholt habe, habe ich durch den kleinen Berg die gelbe Flagge nicht sehen können. Man müsste die Flaggen an einer anderen Stelle zeigen, daher fand ich die Sanktion nicht fair.»

Die Entscheidung der Rennleitung kostete Mir entscheidende Sekunden: «Als ich die Strafe erhielt, hatte ich mich von den Fahrern hinter mir schon etwas absetzen können, musste mich dann aber wieder zurückfallen lassen, um die Strafe abzusetzen. Ich hatte die Pace der Führenden, aber der Zug war dann abgefahren.»

Im weiteren Rennverlauf hatte Mir mit seiner Suzuki GSX-RR immer stärker zu kämpfen: «Ich habe mich immer schlechter gefühlt und die altbekannten Probleme tauchten wieder auf. Ich hatte Schwierigkeiten, das Bike zu stoppen und es beim Richtungswechsel zu steuern. Daher wären wir nur Fünfter geworden, durch den Fehler von Aleix erbte ich dann noch Platz 4. Dafür muss ich ihm am Abend wahrscheinlich eine Flasche Wein ausgeben», scherzte Mir, nachdem er dank des Fehlers von Aprilia-Star Aleix Espargaró den Zielstrich als Vierter überquerte.

Nach drei Stürzen in den letzten vier Grand-Prixs war das Resultat Balsam für die Seele des zwölffachen GP-Siegers, der nun frohen Mutes auf den MotoGP-Test am Montag in Montmeló schaut: «Für mich war es super wichtig, das Rennen zu beenden und wichtige Informationen für den Test am Montag zu sammeln. Wir haben einige Probleme zu lösen, daher wird der Test sehr wichtig für uns sein. Wir wollen zurück aufs Podium, wenn wir das schaffen, werden wir wieder konstant unter den ersten Drei zu finden sein.»

MotoGP-Ergebnis, Montmeló (5. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 24 Rdn in 40:29,360 min

2. Martin, Ducati, + 6,473 sec

3. Zarco, Ducati, + 8,385

4. Mir, Suzuki, + 11,481

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 14,395

6. Marini, Ducati, + 15,430

7. Viñales, Aprilia, + 15,975

8. Brad Binder, KTM, + 21,436

9. Oliveira, KTM, + 26,800

10. Alex Márquez, Honda, + 30,460

11. Gardner, KTM, + 32,443

12. Darryn Binder, Yamaha, + 32,881

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,168

14. Miller, Ducati, + 34,693

15. Fernández, KTM, + 37,844

16. Pirro, Ducati, + 44,533

17. Pol Espargaró, Honda, + 46,199

– Dovizioso, Yamaha, 7 Runden zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 16 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 17 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 19 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 23 Runden zurück

– Rins, Suzuki, 1. Runde nicht beendet

– Nakagami, Honda, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-Fahrer-WM nach 9 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 147 Punkte. 2. Aleix Espargaró 125. 3. Bastianini 94. 4. Zarco 91. 5. Bagnaia 81. 6. Brad Binder 73. 7. Rins 69. 8. Mir 69. 9. Miller 65. 10. Marc Márquez 60. 11. Oliveira 57. 12. Martin 51. 13. Viñales 46. 14. Marini 41. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 22. 20. Darryn Binder 10. 21. Di Giannantonio 8. 22. Dovizioso 8. 23. Gardner 8. 24. Raúl Fernández 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 201 Punkte. 2. Yamaha 147. 3. Aprilia 126. 4. KTM 101. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 171 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 169. 3. Ducati Lenovo 146. 4. Prima Pramac Racing 142. 5. Suzuki Ecstar 138. 6. Red Bull KTM Factory 130. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 71. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 18. 12. Tech3 KTM Factory 9.