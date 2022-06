Pol Espargaró (Honda): «Aleix kann hier gewinnen»

Honda-Werksfahrer Pol Espargaró gönnt Polesitter Aleix Espargaró den Qualifying-Erfolg und versetzt sich vor dem MotoGP-Heimrennen der Katalanen in die Lage seines älteren Bruders.

Repsol-Honda-Werkspilot Pol Espargaró holte sich am Samstag im Q2 der MotoGP-WM in Barcelona als bester Honda-Fahrer Startplatz 10. Sein Bruder Aleix Espargaró (32) fuhr mit Aprilia RS GP mit neuem Rekord fast auf Ansage zur Pole-Position und gestand, dass diese sich in Barcelona bereits wie ein Sieg anfühle.

Pol gönnt seinem großen Bruder den Erfolg nach vielen harten MotoGP-Jahren bei Aprilia. «Aleix ist hier sehr schnell. Ich bin happy für ihn, es ist sehr cool. Er hat das Paket, das Team und die passende Stimmung. Ich denke, er kann das Rennen gewinnen.»

«Aleix war das ganze Wochenende über schnell, und er ist der schnellste auf einer Runde», bestätigte Pol. «Er hat jetzt sicher mehr Druck, aber er ist voll in dieser positiven Stimmung mit dem Team, dem Bike und auch den Bedingungen. Es passt alles. Er kann trotz des geringen Grips sehr schnell sein.»

Zum Rennen sagt Pol: «Schauen wir mal. Aleix kann zu Beginn im Rennen geduldig sein mit dem vollem Tank. Auch da ist er ja sehr schnell. Wenn Aleix von der Pole aus vorne bleibt, wäre das für ihn ein sehr großer Vorteil. Die Jungs dahinter belasten den Vorderreifen mehr, hier ist das besonders eklatant mit den hohen Temperaturen.»

Pol Espargaró gab zu bedenken: «Aleix hatte nie ein so gutes Motorrad, das er so genießen konnte. Dann machte es auch nicht so viel, wenn man Druck hat. Wenn man noch Luft nach oben hat, weil das Bike gut funktioniert, dann ist es nicht so schlimm mit dem Druck. Man kann dann nach einem Fehler immer noch aufholen und im Rennen Boden gut machen. Ich bin sicher, dass er am Sonntag ein gutes Rennen zeigen wird.»

MotoGP-Ergebnis, Q2, Montmeló (4. Juni):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,742 min

2. Bagnaia, Ducati, 1:38,773 min, + 0,031 sec

3. Quartararo, Yamaha, 1:38,959, + 0,217

4. Zarco, Ducati, 1:39,027, + 0,285

5. Di Giannantonio, Ducati, 1:39,099, + 0,357

6. Martin, Ducati, 1:39,142, + 0,400

7. Rins, Suzuki, 1:39,145, + 0,403

8. Viñales, Aprilia, 1:39,397, + 0,655

9. Marini, Ducati, 1:39,451, + 0,709

10. Pol Espargaró, Honda, 1:39,477, + 0,735

11. Miller, Ducati, 1:39,523, + 0,781

12. Nakagami, Honda, 1:39,611, + 0,869



Die weitere Startaufstellung:

13. Bezzecchi, Ducati, 1:39,240 min

14. Bastianini, Ducati, 1:39,246

15. Brad Binder, KTM, 1:39,249

16. Oliveira, KTM, 1:39,420

17. Mir, Suzuki, 1:39,664

18. Morbidelli, Yamaha, 1:39,884

19. Dovizioso, Yamaha, 1:40,071

20. Gardner, KTM, 1:40,113

21. Bradl, Honda, 1:40,298

22. Pirro, Ducati, 1:40,351

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:40,373

24. Fernández, KTM, 1:40,587

25. Alex Márquez, Honda, ohne Zeit