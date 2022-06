Warm-up: 1. Viñales – Aleix Espargaró gestürzt

Das Warm-up in Barcelona wurde eine Beute von Aprilia-Werkspilot Maverick Viñales, Teamkollege Aleix Espargaró stürzte in der letzten Runde. 19. Stefan Bradl.

Große Spannung vor dem GP von Katalonien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, denn Ducati brachte zwar im Qualifying alle acht Fahrer unter die Top-14, aber in der WM-Tabelle liegen Fabio Quartararo (Yamaha) und Aleix Espargaró (Aprilia) auf den Plätzen 1 und 2. Und der Aprilia-Star dominierte alle Trainings und gilt auch als klarer Favorit für das 24-Runden-Rennen.

Die Belagstemperatur lag im Training gestern bei maximal 58 Grad, deshalb wird auch heute eine Hitzeschlacht erwartet und ein Überlebenskampf, was die Reifenhaftung betrifft. Wie dicht die Zeiten beisammen liegen, zeigt sich am Beispiel Enea Bastianini: Er hat 2022 bereits schon drei MotoGP-Rennen gewonnen, startet aber in Montmeló von Platz 14.

Nach fünf der 20 Minuten führte jedoch Maverick Viñales mit 1:40,419 min vor Enea Bastianini (+ 0,058 sec), dann setzte sich Alex Rins auf der Suzuki mit 1:40,361 min an die Spitze. 4. Alex Márquez, der in der Zielkurve im FP4 gestern fürchterlich gestürzt war, aber vom Rennarzt «fit to race» erklärt wurde.

Ducati-Testfahrer Michele Pirro stürzte im Turn 2, blieb aber unverletzt. Das ist eine bekannte Gefahrenstelle, weil vorher viele Rechtskurven durchfahren werden.

In der letzten Runde stürzte auch Aleix Espargaró in Turn 5. Er blieb unverletzt, musste aber den ersten Dämpfer des Wochenendes verkraften. Und er hat nicht die besten Erinnerungen: Bei den letzten sieben Heimrennen in Montmeló ist er sechsmal durch Sturz ausgefallen.

Schwierige Ausgangsposition für Red Bull-KTM: Brad Binder und Miguel Oliveira starten von den Plätzen 15 und 16 aus der fünften und sechsten Reihe. «Wir müssen hier auf das Reifen-Management aufpassen, deshalb wird es für Brad schwierig werden, so eine Aufholjagd zu inszenieren wie vor einer Woche in Mugello», meinte Teammanager Francesco Guidotti. Binder brauste in Italien vom 16. Startplatz im Rennen auf Rang 4, nur 4 sec hinter Sieger Bagnaia.

Die Reifenwahl kann noch Überraschungen bringen: Maverick Viñales überlegt zum Beispiel, mit dem Soft-Hinterreifen ins Rennen zu gehen.

Ergebnis Warm-up, 5. Juni

1. Viñales, Aprilia, 1:40,135 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,006 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,113 sec

4. Rins, Suzuki, + 0,226 sec

5. Aleix Espargaró, Aprilia, +

6. Brad Binder, KTM, + 0,315

7. Oliveira, KTM, + 0,429

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,450

9. Dovizioso, Yamaha, + 0,454

10. Mir, Suzuki, + 0,531

11. Alex Márquez, Honda, + 0,563

12. Zarco, Ducati, + 0,575

13. Quartararo, Yamaha, + 0,610

14. Martin, Ducati, + 0,611

15. Nakagami, Honda, + 0,626

16. Bezzecchi, Ducati, + 0,665

17. Pol Espargaró, Honda, + 0,669

18. Marini, Ducati, + 0,755

19. Bradl, Honda, + 0,765

20. Bagnaia, Ducati, + 1,181

21. Miller, Ducati, +1,299

22. Pirro, Ducati, + 1,347

23. Raúl Fernández, + 1,594

24. Gardner, KTM, + 1,663

25. D. Binder, Yamaha, + 1,672