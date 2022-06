Jorge Martin: Nach erfolgreicher OP wieder zu Hause 07.06.2022 - 16:16 Von Mario Furli

© Facebook/Pramac Racing Jorge Martin mit Dr. Tarallo (links)

Pramac-Ducati-Jungstar Jorge Martin unterzog sich am Montag dem geplanten Eingriff am rechten Arm. Beim Deutschland-GP auf dem Sachsenring will er wieder angreifen.