Brad Binder (KTM/11.): «Gute Richtung gefunden»

Brad Binder am Montag in Montmeló

Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder blickt dem Sachsenring-GP nach dem Montag-Test der MotoGP-Stammfahrer auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya vorsichtig optimistisch entgegen.

Brad Binder verzeichnete am Montag den insgesamt dritten Crash eines verlängerten Wochenendes auf dem Circuito de Barcelona-Catalunya (nach je einem im FP3 und FP4). «Es war ein etwas merkwürdiges Wochenende für mich, weil ich normalerweise nicht allzu oft stürze. An diesem Wochenende war es drei kleine Stürze, aber nichts Verrücktes», beruhigte er.

Abgesehen von dem Ausrutscher sprach der zweifache MotoGP-Sieger von einem guten Testtag, den er als Elfter und bester KTM-Pilot beendete. Beim österreichischen Hersteller standen jede Menge Back-to-Back-Tests auf dem Programm, auch einige neue Teile mussten bewertet werden. Binder bestätigte: «Ich hatte die Gelegenheit, einige Dinge erneut zu überprüfen und einige neue Dinge zu testen. Das Ziel war hauptsächlich, Informationen zu sammeln, vorwärts zu gehen und den Technikern eine gute Richtung mitzugeben, in die sie für die Zukunft arbeiten können.»

Der 26-jährige Südafrikaner testete unter anderem ein verändertes Chassis: «Es gab positive Punkte, aber auch recht große negative Aspekte. Es war daher wichtig, dass wir es getestet und verstanden haben, damit die Jungs nun weitermachen und versuchen können, beide zu kombinieren.»

Nimmt der Red Bull-KTM-Star einige positive Aspekte aus dem Test mit zum nächsten Grand Prix auf dem Sachsenring? «Es sind keine wirklich riesigen Errungenschaften, aber das Wichtigste ist, dass wir eine gute Richtung gefunden haben», ist Brad überzeugt. «Ich verstehe jetzt beide Aero-Pakete ein bisschen besser. Wir hatten am Montag die Zeit, damit zu spielen. Das war wichtig.»



Zur Erinnerung: Seit Mugello waren an der RC16 keine «side pods» mehr zu sehen.

«Wenn ich nach vorne blicke, freue ich mich einfach darauf zu sehen, was wir schaffen können», fuhr Binder fort. «Ich glaube, ich muss einen Schritt zurück machen, weil ich zu viel will für das, was wir im Moment haben. Und mich selbst in Kiesbett zu befördern, ist auch nicht schlau», ergänzte er schmunzelnd.

Ergebnis MotoGP-Test, Barcelona (6. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 1:39,447 min

2. Bagnaia, Ducati, 1:39,451

3. Zarco, Ducati, 1:39,500

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,558

5. Pol Espargaró, Honda, 1:39, 688

6. Miller, Ducati, 1:39,742

7. Viñales, Aprilia, 1:39,780

8. Morbidelli, Yamaha, 1:39,795

9. Bastianini, Ducati, 1:39,844

10. Di Giannantonio, Ducati, 1:39,963

11. Brad Binder, KTM, 1:39,998

12. Joan Mir, Suzuki, 1:40,027

13. Marini, Ducati, 1:40,047

14. Oliveira, KTM, 1:40,088

15. Gardner, KTM, 1:40,197

16. Alex Márquez, Honda, 1:40,335

17. Bradl, Honda, 1:40,474

18. Pirro, Ducati, 1:40,610

19. Dovizioso, Yamaha, 1:40,627

20. Darryn Binder, Yamaha, 1:40,746

21. Bezzecchi, Ducati, 1:40,765

22. Fernandez, KTM, 1:41,144