KTM: «Intensiver und sehr produktiver Testtag»

Miguel Oliveira am Montag in Montmeló

Hinter dem Red Bull KTM Factory Team liegt ein arbeitsreicher Montag-Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya: Teammanager Francesco Guidotti und Technical Manager Sebastian Risse berichten.

KTM nutzte die vollen acht Teststunden aus, je 66 Runden standen bei Brad Binder und Miguel Oliveira am Montagabend zu Buche. Dazu kamen 76 bzw. 47 Runden der Tech3-Rookies Remy Gardner und Raúl Fernández.

Jede Menge – neue, aktuelle und einzelne letztjährige – Teile mussten an der RC16 verglichen werden, am offensichtlichsten waren leichte Veränderungen am Chassis sowie Vergleichstests zwischen den Aero-Paketen. «Es war ein wichtiger Tag, wir sind fast bei der Saisonmitte angekommen und es ist immer wichtig, zu testen, zu überprüfen und noch einmal zu vergleichen. Wir hatten auch etwas Neues für die Zukunft», berichtete Red Bull-KTM-Teammanager Francesco Guidotti. «Es war viel Arbeit mit vier Fahrern. Natürlich werden wir noch Zeit brauchen, um all die Informationen zu analysieren, die wir gesammelt haben.»

In welchen Bereichen wurde gearbeitet? «Im Bereich der Federelemente, des Motors und der Elektronik, dazu Anpassungen am Chassis», zählte Guidotti auf. «Es ist nichts Spezielles, aber viele Dinge, die uns in Zukunft helfen können.» Wurde bereits ein Prototyp des 2023er-Motors getestet? «Nein, noch nicht», winkte der Italiener ab.

Technical Manager Sebastian Risse sprach von einem «intensiven und sehr produktiven Tag» – trotz der schwierigen Grip-Verhältnisse auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya und dem Reifen-Drop in jedem Run, was besonders bei Vergleichstests eine Herausforderung darstellte.

«Beide Teams und die Fahrer haben einen großartigen Job gemacht», betonte Risse. «Wir hatten einige Updates zu testen und einige Teile zu überprüfen, die wir bereits in der Box hatten, um zu verstehen, was für die nächsten Rennen geeignet ist – etwa das Aero-Paket und einige andere Teile. Jetzt kommen natürlich Strecken, die ziemlich andere Eigenschaften und Bedingungen aufweisen. Wir haben für die nächste Woche viele Daten zu analysieren, um zu verstehen, was das beste Paket für den Sachsenring ist. Wir sind aber sehr glücklich mit der hier geleisteten Arbeit.»

Zum Thema Aero-Paket, bei dem seit Mugello auf die «side pods» verzichtet wird, sagte Miguel Oliveira: «Es gibt immer positive und negative Aspekte. Wir versuchen im Moment, eine Art ‚hybride‘ Lösung zu finden – also das Beste von beiden zu kombinieren.»

Insgesamt zeigte sich der Portugiese, der mit seiner Crew auch am Setting der Schwinge tüftelte, zufrieden mit dem Testtag: «Ich hatte einen kleinen Sturz nach der Mittagspause, aber der Tag war positiv, wir haben ein paar Dinge getestet und gute Informationen gesammelt. Die beste Rundenzeit bin ich bei wirklich heißen Bedingungen mit dem Medium-Reifen gefahren. Ich würde sagen, das ist nicht so schlecht.»

Ergebnis MotoGP-Test, Barcelona (6. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 1:39,447 min

2. Bagnaia, Ducati, 1:39,451

3. Zarco, Ducati, 1:39,500

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,558

5. Pol Espargaró, Honda, 1:39, 688

6. Miller, Ducati, 1:39,742

7. Viñales, Aprilia, 1:39,780

8. Morbidelli, Yamaha, 1:39,795

9. Bastianini, Ducati, 1:39,844

10. Di Giannantonio, Ducati, 1:39,963

11. Brad Binder, KTM, 1:39,998

12. Joan Mir, Suzuki, 1:40,027

13. Marini, Ducati, 1:40,047

14. Oliveira, KTM, 1:40,088

15. Gardner, KTM, 1:40,197

16. Alex Márquez, Honda, 1:40,335

17. Bradl, Honda, 1:40,474

18. Pirro, Ducati, 1:40,610

19. Dovizioso, Yamaha, 1:40,627

20. Darryn Binder, Yamaha, 1:40,746

21. Bezzecchi, Ducati, 1:40,765

22. Fernandez, KTM, 1:41,144