Barcelona-Test: Quartararo vor Bagnaia, Bradl 17.

Der Montags-Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya fand um 18 Uhr sein Ende. MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo setzte die schnellste Rundenzeit, Repsol Honda-Ersatzfahrer Stefan Bradl wurde 17.

22 Fahrer nahmen am Montag den MotoGP-Test in Montmelo in Angriff, um die Bikes zu verbessern, neue Teile zu testen oder einfach nur das Gefühl zum Motorrad zurückzugewinnen. Nach acht Stunden stand Yamaha-Star Fabio Quartararo an der Spitze der Zeitenliste. Der Franzose drehte 67 Runden auf dem 4,6 km langen Kurs und setzte eine beste Rundenzeit von 1:39,447 Minuten.

Zum Vergleich: Aleix Espargaró fuhr am Samstag in Q2 mit 1:38,742 min einen neuen All-Time-Lap-Record in Barcelona. Die beste Rennrunde von Weltmeister Quartararo am Sonntag lag bei 1:40,186 min.

Hinter Quartararo fuhr Pecco Bagnaia auf den zweiten Platz, nur 0,004 Sekunden hinter Quartararo. Der Italiener aus dem Ducati-Werksteam fuhr 84 Runden. Mit 93 Runden der fleißigste Fahrer am Montag war Markenkollege Johann Zarco. Er kam auf den dritten Rang.

Die Top-10 blieben seit dem Update um 16 Uhr unverändert. Auf den Plätzen 4 bis 6 kamen folgende Fahrer: Aleix Espargaró (Aprilia), Pol Espargaró (Honda) und Ducati-Fahrer Jack Miller.

Kurz vor dem Ende des Tests drehte KTM-Pilot Brad Binder noch einmal auf. Er verbesserte sich auf Position 11. Auch Joan Mir (Suzuki) konnte sich steigern. Am Ende stand er mit seiner GSX-RR auf Position 12. Stefan Bradl blieb mit seiner Honda auf dem 17. Platz.

Ergebnis MotoGP-Test, Barcelona (6. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 1:39,447

2. Bagnaia, Ducati, 1:39,451

3. Zarco, Ducati, 1:39,500

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,558

5. Pol Espargaró, Honda, 1:39, 688

6. Miller, Ducati, 1:39,742

7. Viñales, Aprilia, 1:39,780

8. Morbidelli, Yamaha, 1:39,795

9. Bastianini, Ducati, 1:39,844

10. Di Giannantonio, Ducati, 1:39,963

11. Brad Binder, KTM, 1:33,998

12. Joan Mir, Suzuki, 1:40,027

13. Marini, Ducati, 1:40,047

14. Oliveira, KTM, 1:40,088

15. Gardner, KTM, 1:40,197

16. Alex Márquez, Honda, 1:40,335

17. Bradl, Honda, 1:40,474

18. Pirro, Ducati, 1:40,610

19. Dovizioso, Yamaha, 1:40,627

20. Darryn Binder, Yamaha, 1:40,746

21. Bezzecchi, Ducati, 1:40,765

22. Fernandez, KTM, 1:41,144