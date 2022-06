Stefan Bradl (Honda): «Eine gute Show zeigen»

Das Repsol-Honda-Werksteam muss zwar auf Sachsenring-König Marc Márquez verzichten, dafür freuen sich die deutschen Fans auf Stefan Bradl, der seinem Heim-GP ebenfalls entgegenfiebert.

Erstmals seit 2019 bestreitet Stefan Bradl wieder einen Motorrad Grand Prix Deutschland. Damals sprang er für Jorge Lorenzo auf der Repsol-Honda ein und glänzte mit Platz 10. An diesem Wochenende vertritt der 31-jährige Bayer wie schon vor zwei Wochen beim Catalunya-GP Marc Márquez.

«Ich freue mich schon darauf, wieder auf dem Sachsenring zu fahren. Es ist immer eine Freude, vor den deutschen Fans aufzutreten», hielt Bradl fest. «Ich bin dort jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gefahren, aber ich habe sehr gute Erinnerungen an 2019 – das war ein starkes Rennen trotz der kurzen Vorbereitungszeit.»

In dieser Saison jagt der HRC-Testfahrer noch die ersten Punkte: In Las Termas landete er auf Rang 19, bei seinem Wildcard-Einsatz in Jerez stürzte er im Rennen sogar zweimal und zuletzt war in Barcelona nach einem Crash in der ersten Runde frühzeitig Schluss.

«Jetzt ist in der MotoGP alles viel enger beisammen», weiß Bradl. «Wir haben einige andere Pläne, auf die wir uns fokussieren. Aber ganz egal, was passiert: Ich will für all die Fans, die an die Strecke kommen, eine gute Show zeigen. Los geht’s!»

Zur Erinnerung: Bradls MotoGP-Bestleistung auf dem Sachsenring ist ein vierter Platz 2013 auf der LCR-Honda.

MotoGP-Fahrer-WM nach 9 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 147 Punkte. 2. Aleix Espargaró 125. 3. Bastianini 94. 4. Zarco 91. 5. Bagnaia 81. 6. Brad Binder 73. 7. Rins 69. 8. Mir 69. 9. Miller 65. 10. Marc Márquez 60. 11. Oliveira 57. 12. Martin 51. 13. Viñales 46. 14. Marini 41. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 22. 20. Darryn Binder 10. 21. Di Giannantonio 8. 22. Dovizioso 8. 23. Gardner 8. 24. Raúl Fernández 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 201 Punkte. 2. Yamaha 147. 3. Aprilia 126. 4. KTM 101. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 171 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 169. 3. Ducati Lenovo 146. 4. Prima Pramac Racing 142. 5. Suzuki Ecstar 138. 6. Red Bull KTM Factory 130. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 71. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 18. 12. Tech3 KTM Factory 9.