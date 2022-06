Karthalle SaRi: Top-Stars bei Fahrerpräsentation

Brad Binder mit den Fans am Sachsenring

Die bereits traditionelle Fahrervorstellung der Motorrad-WM-Stars am Samstagabend auf dem Sachsenring bringt auch in diesem Jahr Top-Asse zum Anfassen für die deutschen MotoGP-Fans.

Der Countdown für den Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring ab kommenden Freitag läuft längst auf Hochtouren. Auch die Karthalle direkt an der Rennstrecke wird nach zwei Jahren Pause am Samstagabend ab 19 Uhr wieder zu einem echten Tollhaus verwandelt.

Jahr für Jahr geben sich bei der Fahrervorstellung in der Karthalle die Superstars der Motorrad-Rennszene die Klinke in die Hand - für die Fans ist es durch die Nähe zu den Protagonisten einer der Höhepunkte des Wochenendes. Auch diesmal wird wieder ein Großaufgebot an Stars vor Ort für Selfie- und Autogrammwünsche hautnah bereit sein.

Ein erster Auszug aus der Liste liest sich prächtig. Fix zugesagt hat unter anderem Ducati-Werks-Ass und Fan-Liebling Jack Miller, der ja 2023 zu Red Bull-KTM wechseln wird. Ebenfalls dabei sein wird Millers australischer Landsmann Remy Gardner, der MotoGP-Rookie aus dem Tech-KTM-Team und regierende Moto2-Weltmeister.

Die Red Bull-KTM-Werkstruppe (Brad Binder, Miguel Oliveira) hat ebenfalls ihre Anwesenheit bestätigt. Auch von der so starken Aprilia-Mannschaft mit WM-Anwärter Aleix Espargaro wird etwas zu sehen sein. Von der Mooney-VR46-Truppe von Valentino Rossi mit Bruder Luca Marini und Lockenkopf Marco Bezzecchi dürfte demnächst die Zusage kommen.

Stefan Bradl wird ebenfalls mit dabei sein. Der HRC-Honda-Testfahrer übernimmt auf dem Sachsenring erneut den Platz von Marc Marquez, der sich ja einer weiteren Operation am Arm unterziehen musste. Bradl war auch 2019 auf dem Sachsenring - damals zum letzten Mal vor Publikum - wo er einen fantastischen zehnten Rang einfahren konnte.

Aus der Moto2-Klasse fix dabei ist zum Beispiel auch Lokalmatador Marcel Schrötter (Liqui Moly IntactGP) mit seinem spanischen Teamkollegen Jeremy Alcoba. Auch die PrüstelGP-Moto3-Asse Carlos Tatay und Xavier Artigas werden wenige Meter vom Team-Hauptsitz entfernt für Foto-Wünsche bereit stehen. Auch die TV-Crew von ServusTV (Eve Scheer, Alex Hofmann, Stefan Nebel, Christian Brugger) wird einen Auftrag der Bühne haben.