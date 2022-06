Jack Miller (Rang 3): «Du hältst dauernd den Atem an»

Am Freitag landeten in Sachsen fünf Ducati GP22 in den Top-6. Jack Miller gehört zu den Topfavoriten. Trotz der Ducati-Überlegenheit musste Audi-Chef Duismann seinen GP-Besuch absagen.

Jack Miller erlebte beim Sachsenring-GP einen starken Freitag und sicherte sich nach der Bestzeit im FP1 den dritten Platz in der Tagesgesamtwertung. Er verlor nur 0,193 Sekunden auf die Bestzeit seines Ducati-Lenovo-Teamkollegen Pecco Bagnaia. Jack lobte den Zustand der Piste und bezeichnete seinen Speed als «eindrucksvoll». Er meinte, ohne den großen Fehler in Turn 8 wäre sogar mehr möglich gewesen.

Manche Fahrer wie Jorge Martin sagen, eine optimale Quali-Runde sei anspruchsvoller als eine ganze Renndistanz. Pflichtet JackAss bei? Miller: «Das stimmt zu einem gewissen Teil. Aber am Ende eines 30-Runden-Rennen leide ich sicher mehr… Klar, eine Pole-Runde verlangt dir alles ab. Da du hältst die ganze Runde hindurch den Atem an, du kommst kaum zum Schnaufen. Du musst in eineinhalb oder zwei Minuten deine maximale Performance abrufen. Aber alle Kollegen schmücken ihre Storys ein bisschen aus. Aber besonders hier ist körperlich sehr anstrengend, ein MotoGP-Motorrad 30 Runden lang am Limit zu bewegen. Es gibt auf den kurzen Geraden fast keine Zeit zum Ausruhen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende am Sachsenring © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Das Bike von Pol Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Johann Zarco Zurück Weiter

Was sagt Miller zu den Diskussionen über die «preheated tyres», die bei einem vorher gegangenen Grand Prix schon einmal aufgewärmt wurden, jetzt wieder an die Teams verteilt werden und deren Qualität umstritten ist? «In Barcelona hatten wir riesige Unterschiede zwischen fabrikneuen und den ‘preheated tyres’. Wie es hier ausschaut, werden wir noch herausfinden. Ich hatte am Freitag zwei Vorderreifen von Valencia 2021, einen Hard-Compound und einen Medium. Ich weiß nicht, wer ihn damals in der Allocation hatte und wie stark er vorgeheizt wurde. Aber alle Firmen leiden unter der aktuellen Situation, es herrscht weltweit ein Mangel an Rohstoffen. Die Unternehmen müssen Kosten sparen. Wir müssen damit leben. Manche vorgeheizte Reifen funktionieren gut, aber nicht alle.»

Übrigens: Der Audi-Vorstandsvorsitzende Markus Duismann (52) hat seinen Besuch beim Deutschland-GP gestern aus familiären Gründen abgesagt. Der ehemalige BMW-Mann ist ein ausgesprochener Motorradfan und besitzt eine ganze Sammlung von Motorrädern, inzwischen ist er natürlich auf eine Ducati Superleggera V4 (sie leistet mit dem Racing-Kit 234 PS und wiegt 152,2 kg) umgestiegen. Die Konzernmutter Volkswagen ist seit 2012 Eigentümer der Ducati Motor Holding.

MotoGP, Sachsenring, kombinierte Zeiten nach FP2 (17. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:20,018 min

2. Marini, Ducati, + 0,115 sec

3. Miller, Ducati, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,201

5. Zarco, Ducati, + 0,246

6. Martin, Ducati, + 0,257

7. Quartararo, Yamaha, + 0,381

8. Vinales, Aprilia, + 0,460

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,527

10. Mir, Suzuki, + 0,556

11. Rins, Suzuki, + 0,573

12. Nakagami, Honda, + 0,598

13. Bastianini, Ducati, + 0,729

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,798

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,838

16. Bezzecchi, Ducati, + 0,848

17. Oliveira, KTM, + 0,897

18. Alex Márquez, Honda, + 1,035

19. Darryn Binder, Yamaha, + 1,095

20. Bradl, Honda, + 1,099

21. Brad Binder, KTM, + 1,250

22. Gardner, KTM, + 1,185

23. Dovizioso, Yamaha, + 1,712

24. Fernández, KTM, + 1,802



MotoGP-Ergebnis FP1, Sachsenring (17. Juni):

1. Miller, Ducati, 1:21,479 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,015 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,078

4. Zarco, Ducati, + 0,176

5. Nakagami, Honda, + 0,181

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,186

7. Marini, Ducati, + 0,192

8. Dovizioso, Yamaha, + 0,251

9. Martin, Ducati, + 0,256

10. Alex Márquez, Honda, + 0,293

11. Viñales, Aprilia, + 0,334

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,343

13. Mir, Suzuki, + 0,366

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,460

15. Brad Binder, KTM, + 0,465

16. Bastianini, Ducati, + 0,578

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,673

18. Oliveira, KTM, + 0,758

19. Rins, Suzuki, + 0,772

20. Bezzecchi, Ducati, + 0,996

21. Gardner, KTM, + 1,119

22. Bradl, Honda, + 1,175

23. Fernández, KTM, + 1,328

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,517