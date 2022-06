Pol Espargaró (Honda/13.): «Das ist mein Job» 19.06.2022 - 06:44 Von Sarah Göpfert

Pol Espargaró verpasste am Samstag auf dem Sachsenring haarscharf das Q2. Nach seinem Sturz am Freitag schränkten den Repsol-Honda-Piloten Schmerzen in den Rippen stark ein, das Rennen will er dennoch bestreiten.