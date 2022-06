Pol Espargaró (14.): «Gewöhne mich an die Schmerzen»

Pol Espargaró erlebte auf dem Sachsenring einen schmerzhaften Trainingsfreitag. Im ersten freien Training wurde der Spanier gleich zwei Mal von seiner Honda abgeworfen, woraufhin er mit Einschränkungen zu kämpfen hatte.

Für Pol Espargaró reißen die schlechten Zeiten im Repsol-Honda-Werksteam nicht ab. In den letzten vier GP erzielte der Spanier kein Top-10-Resultat und auch der Liqui Moly-Deutschland-GP begann für ihn mit einem Dämpfer. Zur Halbzeit des ersten freien Trainings musste Espargaró das erste Mal zu Boden: «Ich habe zu viel gepusht, was die Strecke aber nicht hergegeben hat. Dadurch bin ich gestürzt, das war mein Fehler», erklärte der 31-Jährige den Sturzhergang.

Doch nur zehn Minuten später erwischte es Espargaró erneut, diesmal flog er in Kurve 1 heftig von seiner RC213V ab. «Wir hatten einen neuen Reifen montiert, den wir schon einmal bei einem anderen Rennen vorgewärmt, dort dann aber nicht verwendet hatten. Ich sollte mit dem Reifen drei Runden fahren, aber die habe ich nicht erreicht, da ich gestürzt bin. Ich war sehr langsam, wir wissen nicht was da geschehen ist», äußerte ein ratloser Espargaró.

Den Trainingsfreitag beendete der 15-fache GP-Sieger als 14. und lag damit zwei Plätze hinter der besten Honda von Takaaki Nakagami. «Im zweiten Training habe ich mich physisch nicht gut gefühlt, daher konnte ich nichts über das Motorrad sagen. Die Einschränkung war ich und nicht das Bike», erklärte Espargaró angeschlagen.

Nach seinen beiden Stürzen stattete der Honda-Pilot dem Clinica-Mobile einen Besuch ab. «Ich habe Schmerzen im Ellbogen und den Rippen. Ich kann nicht gut atmen, jedes Mal fühlt es sich an, als würde etwas in die Lunge stechen. Besonders beim Anbremsen und in den Linkskurven behindert mich das sehr.» Seine Beschwerden nahm der Spanier mit Galgenhumor: «Das sind die gleichen Probleme wie ich sie nach dem Sturz in Valencia hatte, langsam gewöhne ich mich an diese Schmerzen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende am Sachsenring © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Das Bike von Pol Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Johann Zarco Zurück Weiter

MotoGP, Sachsenring, kombinierte Zeiten nach FP2 (17. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:20,018 min

2. Marini, Ducati, + 0,115 sec

3. Miller, Ducati, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,201

5. Zarco, Ducati, + 0,246

6. Martin, Ducati, + 0,257

7. Quartararo, Yamaha, + 0,381

8. Vinales, Aprilia, + 0,460

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,527

10. Mir, Suzuki, + 0,556

11. Rins, Suzuki, + 0,573

12. Nakagami, Honda, + 0,598

13. Bastianini, Ducati, + 0,729

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,798

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,838

16. Bezzecchi, Ducati, + 0,848

17. Oliveira, KTM, + 0,897

18. Alex Márquez, Honda, + 1,035

19. Darryn Binder, Yamaha, + 1,095

20. Bradl, Honda, + 1,099

21. Brad Binder, KTM, + 1,250

22. Gardner, KTM, + 1,185

23. Dovizioso, Yamaha, + 1,712

24. Fernández, KTM, + 1,802



MotoGP-Ergebnis FP1, Sachsenring (17. Juni):

1. Miller, Ducati, 1:21,479 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,015 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,078

4. Zarco, Ducati, + 0,176

5. Nakagami, Honda, + 0,181

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,186

7. Marini, Ducati, + 0,192

8. Dovizioso, Yamaha, + 0,251

9. Martin, Ducati, + 0,256

10. Alex Márquez, Honda, + 0,293

11. Viñales, Aprilia, + 0,334

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,343

13. Mir, Suzuki, + 0,366

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,460

15. Brad Binder, KTM, + 0,465

16. Bastianini, Ducati, + 0,578

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,673

18. Oliveira, KTM, + 0,758

19. Rins, Suzuki, + 0,772

20. Bezzecchi, Ducati, + 0,996

21. Gardner, KTM, + 1,119

22. Bradl, Honda, + 1,175

23. Fernández, KTM, + 1,328

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,517