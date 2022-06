Sachsenring-GP Live-Ticker: Bagnaia gegen Quartararo?

Die Vorentscheidung in der WM? Quartararo fährt auf und davon, Bagnaia stürzt

Auf SPEEDWEEK.com verfolgen Fans das MotoGP-Rennen des Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland 2022 ab 14 Uhr Runde für Runde im Live-Ticker mit: Gesucht ist der Nachfolger von Marc Márquez.

Bereits vor dem Start stand fest: Die vielen Fans würden in der Königsklasse MotoGP einen neuen Sieger des Deutschland-GP sehen, weil seine insgesamte vierte Oberarm-OP der beeindruckenden Serie von Sachsenring-König Marc Márquez (elf Siege in Folge, acht davon in der MotoGP) ein Ende setzte.

Die besten Chancen darauf, die Nachfolge des Repsol-Honda-Stars anzutreten, wurden Pole-Setter Pecco Bagnaia (Ducati) und WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) aus der ersten Reihe eingeräumt. Aber auch Aprilia-Ass Aleix Espargaró lauerte auf Startplatz 4. Márquez-Ersatz Stefan Bradl stand bei seinem Heim-GP auf Startplatz 18.

Das MotoGP-Rennen im Live-Ticker: