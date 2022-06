Sachsenring, Warm-up: Martin (Ducati) vor Oliveira

Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin führte das MotoGP-Feld auf dem Sachsenring im Warm-up am Sonntagmorgen an. Márquez-Ersatz Stefan Bradl landete auf P23.

Strahlender Sonnenschein für den Renntag auf dem Sachsenring: Es war zwar windiger als am Samstag, die Temperaturen lagen aber bereits am Sonntagvormittag über der 30-Grad-Marke. Michelin-Zweirad-Manager Piero Taramasso rechnet mit noch höheren Asphalttemperaturen als im Qualifying: «Im Rennen erwarten wir 52 Grad.»

Zur Reifenfrage für das 30-Runden-Rennen (Start um 14 Uhr) erklärte Taramasso gegenüber Pitlane-Reporter Simon Crafar: «Vorne werden alle den harten Reifen wählen, der mehr Support und Konstanz bietet. Hinten fällt die Entscheidung zwischen Medium oder Hart, die Mehrheit wird aber die harte Mischung nehmen. Vielleicht versuchen es zwei oder drei Fahrer mit den Medium. Man kann das Rennen damit fahren, wird es aber in den letzten fünf oder sechs Runden mehr managen müssen.»

Zur Halbzeit der 20-minütigen Warm-up-Session führte Red Bull-KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira in 1:21,441 min. Der Portugiese beendete den Deutschland-GP im Vorjahr hinter Marc Márquez auf Platz 2, am Nachmittag erwartet ihn aber eine schwierige Aufgabe von Startplatz 14. Dann löste Pramac-Ducati-Jungstar Jorge Martin (Startplatz 8) Oliveira mit einer 1:21,264 min an der Spitze ab.

Dessen Teamkollege Johann Zarco, der sich als Dritter einen Startplatz in der ersten Reihe sicherte, stürzte dreieinhalb Minuten vor Schluss in Kurve 14. Der 31-jährige Franzose beendete das Warm-up nur auf Platz 17.

Sein Markenkollege und Pole-Setter Pecco Bagnaia war Elfter, WM-Leader Fabio Quartararo (Startplatz 2) Zehnter. Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró (Startplatz 4), der ebenfalls zu den Favoriten für den Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland gezählt wird, war am Sonntagvormittag hinter Zarco und Oliveira Dritter.

Repsol-Honda-Ersatzmann Stefan Bradl büßte als 23. am Ende des Feldes 1,375 sec auf die Bestzeit ein. Zur Erinnerung: Suzuki-Werksfahrer Alex Rins warf nach FP3 das Handtuch, die Schmerzen im vor zwei Wochen gebrochenen Handgelenk waren zu stark. Er wird in Assen einen neuen Comeback-Versuch starten.

MotoGP-Ergebnis, Sachsenring, Warm-up (19. Juni):

1. Martin, Ducati, 1:21,264 min

2. Oliveira, KTM, + 0,177 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,193

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,254

5. Viñales, Aprilia, + 0,302

6. Miller, Ducati, + 0,315

7. Brad Binder, KTM, + 0,393

8. Bastianini, Ducati, + 0,410

9. Mir, Suzuki, + 0,521

10. Quartararo, Yamaha, + 0,623

11. Bagnaia, Ducati, + 0,675

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,742

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,877

14. Marini, Ducati, + 0,896

15. Fernández, KTM, + 0,946

16. Nakagami, Honda, + 1,001

17. Zarco, Ducati, + 1,022

18. Di Giannantonio, Ducati, + 1,024

19. Darryn Binder, Yamaha, + 1,075

20. Gardner, KTM, + 1,079

21. Alex Márquez, Honda, + 1.174

22. Dovizioso, Yamaha, + 1.267

23. Bradl, Honda, + 1,375