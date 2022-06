Brad Binder (KTM/7.): «Hatten drei Tage lang Mühe»

Brad Binder bleibt weiter in der MotoGP weiter der Mister «Consistancy», dadurch überholte er sogar Pecco Bagnaia in der WM-Tabelle.

Brad Binder setzte seine unbeschreibliche Erfolgsserie auch beim GP von Deutschland fort, er hat jetzt bei den letzten 28 MotoGP-Rennen 26mal gepunktet. In Sachsen stürmte der Red Bull-KTM-Werkspilot vom 15. Startplatz auf Platz 7, nachdem er im Vorjahr sogar von der 16. Startposition aus auf Platz 4 gebraust war.

«Es war ein langes Weekend hier auf dem Sachsenring», seufzte der 26-jährige Südafrikaner. «Wir hatten drei Tage Mühe, über eine einzelne Runde richtig konkurrenzfähig zu sein. Es war wirklich schwierig für uns. Denn in jeder Session waren wir außerhalb der Top-Ten, auch wenn ich das Gefühl hatte, als Fahrer gute Arbeit geleistet zu haben.»

Oliveira und Binder mussten von den Startplätzen 14 und 15 in Rennen gehen. «Das hat uns das Leben natürlich schwer gemacht», schilderte der Südafrikaner, der allerdings in der ersten Runde schon als Elfter auftauchte, Oliveira als 14.

«Aber im Warm-up in der Früh konnte ich konstant pushen, ich habe eine gute Pace gefunden. Ich fand meine Bremspunkte und wusste, wo das Limit war. Mein Ziel heute war, unbedingt ins Ziel zu kommen. Das ist in unserer Situation momentan von Bedeutung, besonders wenn du in der Ergebnisliste nicht so weit vorne bist wie erhofft. Ich bin froh, dass wir das Bike heil zurückgebracht haben. Platz 7 ist nicht das Ergebnis, das wir uns vorgenommen haben. Bei Halbzeit dachte ich, ich könne noch ein paar Plätze wettmachen. Ich habe alles gegeben, doch am Ende hatte ich keine Reserven mehr. Und der Hinterreifen hatte keinen Grip mehr.»

«Jetzt müssen wir uns einfach weiter anstrengen. Assen am nächsten Wochenende ist eine komplett andere Piste. Wir werden dort kühlere Bedingungen vorfinden. Ich hoffe, diese Verhältnisse kommen uns besser entgegen», setzte Binder fort, der dank seiner Konstanz in der Fahrer-WM vom sechsten auf den fünften Platz vorrückte, wenn auch nur mit einem Punkt Vorsprung auf Bagnaia.

MotoGP-Ergebnis, Sachsenring (19. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 30 Rdn. in 41:12,816 min

2. Zarco, Ducati, + 4,939 sec

3. Miller, Ducati, + 8,372

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,113

5. Marini, Ducati, + 11,679

6. Martin, Ducati, + 13,164

7. Brad Binder, KTM, + 15,405

8. Di Giannantonio, Ducati, + 15,851

9. Oliveira, KTM, + 19,740

10. Bastianini, Ducati, + 21,611

11. Bezzecchi, Ducati, + 23,175

12. Fernandez, KTM, + 26,548

13. Morbidelli, Yamaha, + 29,014

14. Dovizioso, Yamaha, + 30,680

15. Gardner, KTM, + 30,812

16. Bradl, Honda, + 52,040



MotoGP-Fahrer-WM nach 10 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 138. 3. Zarco 111. 4. Bastianini 100. 5. Brad Binder 82. 6. Bagnaia 81. 7. Miller 81. 8. Rins 69. 9. Mir 69. 10. Oliveira 64. 11. Martin 61. 12. Marc Máruqez 60. 13. Marini 52. 14. Vinales 46. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 35. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 16. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 221 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 139. 4. KTM 110. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 197 Punkte. 2. Aprilia Racing 184. 3. Prima Pramac Racing 172. 4. Ducati Lenovo Team 162. 5. Red Bull KTM Factory 146. 6. Suzuki Ecstar 138. 7. Gresini Racing 116. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 87. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.