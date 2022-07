«World of Motorsports»: KTM-Rennbikes am Großglockner

MotoGP-Raketen am Großglockner

Im Besucherzentrum am Fuße des höchsten Berges Österreichs, dem Großglockner, sind ab sofort bis in den Herbst kostbare KTM-Rennbikes zu bestaunen.

Auf dem Weg zum Großglockner finden Motorrad-Fans ab sofort einen ganz besonderen Leckerbissen. Die Pop-up-Ausstellung «World of Motorsports» von KTM bietet Interessierten einige spannende Ausflugsstunden. Errichtet wurde diese Attraktion durch das offizielle KTM-Museum, die KTM Motohall, die in Mattighofen beheimatet ist.

Die diesjährige Sonderausstellung von KTM im Besucherzentrum auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe erstrahlt in neuem Glanz und nimmt die Besucher ab sofort bis Mitte Oktober auf eine beeindruckende Reise durch die Straßenrennsport-Geschichte des Herstellers aus Mattighofen.

Zu bestaunen sind im Rahmen der Kooperation die aktuellen KTM-Rennbikes aus dem Northern Talent Cup und dem Austrian Junior Cup bis hin zur RC16 aus der MotoGP-Weltmeisterschaft. Bei den edlen Exponaten aus Mattighofen handelt es sich allesamt um original Rennmotorräder.

Zudem gibt es einen Bonus: Mit jedem Ticketkauf für die Großglockner Hochalpenstraße erhalten die Besucher in dieser Sommersaison auch in der KTM Motohall einen Preisnachlass auf die Karten – dasselbe gilt auch umgekehrt.

Übrigens: Mit der historischen Schau «Trabi-Ansturm am Großglockner» gibt es ein weiteres Highlight am Fuße des Glockners. Diese Schau befindet sich noch bis Oktober in der 3. Etage des Besucherzentrums.