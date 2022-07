MotoGP in Spielberg: Wochenend-Tickets zu gewinnen!

Auch in diesem Jahr werden die MotoGP-Fans in Spielberg bestens unterhalten

Im August sorgen die MotoGP-Stars auf dem Red Bull Ring in Spielberg wieder für jede Menge Action. Mit etwas Glück können SPEEDWEEK.com-Leser Tickets für das Spektakel in der Steiermark gewinnen.

Die MotoGP-Stars befinden sich noch in der wohlverdienten Sommerpause, erst im August steht mit dem GP in Silverstone die nächste WM-Runde an. Danach zieht der WM-Zirkus weiter nach Österreich, um von 19. bis 21. August auf dem Red Bull Ring das 13. Kräftemessen der Saison auszutragen.

Erstmals werden sie dann die neue Layout-Variante befahren, die eine Schikane in der Bergauf-Passage im Bereich der zweiten Kurve umfasst. Die neue Streckenführung ist vorrangig auf Rennbikes und die MotoGP ausgerichtet und wie gemacht für Überholmanöver. Da ist spannendes Racing garantiert.

Auch neben der Strecke wird den Fans viel geboten. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Live-Acts und Stunt-Shows in der «Spielberg MotoGP Bike City» sowie die Flugdarbietungen der Flying Bulls sorgen dafür, dass nie Langeweile aufkommt.

Wer sich das nicht entgehen lassen will, kann mit etwas Glück und ein wenig Motorsport-Wissen dabei sein, denn SPEEDWEEK.com verlost 5x2 Tickets für das ganze GP-Wochenende. Um teilzunehmen, müssen Fans auf der Gewinnspiel-Seite nur eine Frage beantwortet und die Kontaktdaten angeben.

Wer gewinnt, entscheidet unter den richtigen Einsendungen das Los, die GewinnerInnen werden per Mail oder Telefon verständigt. Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück.