Race of Champions: Ducati verkauft Bikes ab Montag 24.07.2022 - 08:41 Von Mario Furli

© Facebook/Ducati Die Ducati-Stars auf den personalisierten Panigale

Die Panigale V4S im personalisierten Renndesign, mit denen die Ducati-Stars aus der MotoGP- und Superbike-WM am Samstag in Misano das Race of Champions bestritten, stehen zum Verkauf.