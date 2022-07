Vier Meter hoher Rossi-Helm in Pesaro enthüllt

Pesaro ist um eine Attraktion reicher: Die italienische Kulturhauptstadt 2024 widmete Valentino Rossi ein besonderes Denkmal, das die MotoGP-Legende am Montagabend feierlich enthüllte.

Auf dem «Piazzale D’Annunizio» von Pesaro enthüllten Valentino Rossi und Bürgermeister Matteo Ricci am Montagabend die neue Installation zu Ehren des neunfachen Weltmeisters unter dem Titel «Un Casco da Leggenda», ein legendärer Helm. Der Fan-Ansturm und das Medieninteresse waren trotz der hohen Temperaturen groß, «Vale» bedankte sich und winkte fröhlich in die Menge.

Laut Ricci handelt es sich um den größten Helm der Welt, passend zu einem der größten Sportler aller Zeiten. Mehr als 400 kg soll die Skulptur wiegen, rund 4x6 Meter groß ist sie.

Rossi selbst sagte bei der kurzen Zeremonie: «Vom ersten Moment an gefiel mir die Idee vom Riesen-Helm sehr gut, weil meine Leidenschaft für Helme seit Kindheit an groß war. Und ich glaube auch, dass die Grafiken an meinen Helmen dazu beigetragen haben, dass ich so berühmt wurde und so viele Fans hatte. Es war nicht einfach, das Design für diesen Helm hier auszuwählen», gestand «Vale».

Nun ist klar: Die Entscheidung fiel auf das Design aus seinem letzten Jahr im Yamaha-Werksteam. «Es ist sehr gut gelungen», freute sich der «Dottore», ehe er mit seiner Freundin Francesca Sofia Novello auf dem Motorrad zurück nach Tavullia fuhr.

Die Bilanz von Valentino Rossi in der Motorrad-WM:

1996: WM-9. auf Aprilia 125, 111 Punkte, ein GP-Sieg

1997: WM-1. auf Aprilia 125, 321 Punkte, elf Siege

1998: WM-2. auf Aprilia 250, 201 Punkte, fünf Siege

1999: WM-1. auf Aprilia 250, 309 Punkte, neun Siege

2000: WM-2. auf Honda 500, 209 Punkte, zwei Siege

2001: WM-1. auf Honda 500, 325 Punkte, elf Siege

2002: WM-1. auf Honda 990, 355 Punkte, elf Siege

2003: WM-1. auf Honda 990, 357 Punkte, neun Siege

2004: WM-1. auf Yamaha 990, 304 Punkte, neun Siege

2005: WM-1. auf Yamaha 990, 367 Punkte, elf Siege

2006: WM-2. auf Yamaha 990, 247 Punkte, fünf Siege

2007: WM-3. auf Yamaha 800, 241 Punkte, vier Siege

2008: WM-1. auf Yamaha 800, 373 Punkte, neun Siege

2009: WM-1. auf Yamaha 800, 306 Punkte, sechs Siege

2010: WM-3. auf Yamaha 800, 233 Punkte, zwei Siege

2011: WM-7. auf Ducati 800, 139 Punkte, kein Sieg

2012: WM-6. auf Ducati 1000, 163 Punkte, kein Sieg

2013: WM-4. auf Yamaha 1000, 237 Punkte, ein Sieg

2014: WM-2. auf Yamaha 1000, 295 Punkte, zwei Siege

2015: WM-2. auf Yamaha 1000, 325 Punkte, vier Siege

2016: WM-2. auf Yamaha 1000, 249 Punkte, zwei Siege

2017: WM-5. auf Yamaha 1000, 208 Punkte, ein Sieg

2018: WM-3. auf Yamaha 1000, 198 Punkte, kein Sieg

2019: WM-7. auf Yamaha 1000, 174 Punkte, kein Sieg

2020: WM-15. auf Yamaha 1000, 66 Punkte, kein Sieg

2021: WM-18. auf Yamaha 1000, 44 Punkte, kein Sieg