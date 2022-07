Pesaro: Riesiger Helm zu Ehren von Valentino Rossi

Pesaro zollt MotoGP-Legende Valentino Rossi mit einem neuen Denkmal Respekt: Laut der Gemeinde handelt es sich dabei um den größten Helm der Welt, der am heutigen Montag platziert und eingeweiht wird.

In die offizielle «Hall of Fame» der MotoGP-Legenden wurde Valentino Rossi noch am Tag seines Rückzugs am 14. November 2021 aufgenommen, seine Startnummer 46 wurde zu seinen Ehren beim diesjährigen Mugello-GP zurückgezogen. Nun zieht die Stadt Pesaro, Verwaltungssitz der Provinz Pesaro und Urbino, in der Tavullia liegt, mit einer besonderen Hommage nach.

Auf dem «Piazzale D’Annunizio» an der Strandpromenade wird am Montag eine Skulptur platziert, die in Italien schon im Vorfeld für Schlagzeilen sorgte, handelt es sich doch um eine Nachbildung des Helms des neunfachen Motorrad-Weltmeisters – noch dazu in Übergröße: 4 x 6 Meter groß ist die Installation unter dem Titel «Un Casco da Leggenda», ein legendärer Helm.

Pesaros Bürgermeister Matteo Ricci lud zur Eröffnung am heutigen Montagabend ein, bei der auch der «Dottore» selbst erwartet wird. Begleitet wird er natürlich von einer VR46-Abordnung, darunter Alberto Tebaldi. Vales langjähriger Wegbegleiter und CEO des Rossi-Unternehmens sagte der Zeitung «Il Resto del Carlino» vorab: «Es ist eine sehr schöne Sache, bei der sowohl Vale als auch wir als Firma gerne zugestimmt haben.»

Zudem verriet «Albi» Tebaldi: «Vale geht es gut, er ist glücklich und entspannt und genießt die Zeit mit seiner Tochter, die anfängt zu interagieren. Und was den Automobilsport angeht, wird er [in dieser Woche] endlich an einem Rennen teilnehmen, das für ihn schon sein ganzes Leben lang zu den bedeutendsten zählt: Die 24 Stunden von Spa.»