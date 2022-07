Silverstone-GP 2022: Vorsicht, geänderter Zeitplan!

Die lange Sommerpause der MotoGP geht langsam in die finale Phase. In einer Woche steht in Silverstone der Grand Prix von Großbritannien auf dem Plan. Doch aufgepasst, der Zeitplan wurde auf den Kopf gestellt.

Seit der Saison 2010 wird der GP von Großbritannien wieder auf der Rennstrecke von Silverstone ausgetragen. Die Motorrad-WM gastierte zuvor 23 Jahre in Folge in Donington Park. Seit dem Silverstone-Comeback ist der GP zweimal ausgefallen: 2018, als starke Regenfälle die Durchführung der Rennen nicht ermöglichten sowie 2020 durch die weltweite Corona-Pandemie.

Im Vorjahr gewann Yamaha-Star Fabio Quartararo das Rennen auf der 5,900 km langen Rennstrecke in der Nähe von Northampton. Mit ihm auf dem Podest standen Alex Rins (Suzuki) und Aprilia-Pilot Aleix Espargaró, der damals für das erste Aprilia-Podest in der MotoGP-Klasse sorgte.

Auch in diesem Jahr sind Fabio Quartararo und Aleix Espargarò die Favoriten auf das Podium in England. Quartararo kommt mit 21 Punkten Vorsprung zum ersten Rennen nach der Sommerpause, Espargaró ist Zweiter. Johann Zarco (Ducati) liegt mit 58 Punkten Rückstand auf seinen Landsmann auf Platz 3 der WM-Tabelle.

In der Moto2-Klasse ist die Spitze deutlich enger zusammengerückt. Celestino Vietti und Augusto Fernandez führen die Meisterschaft punktgleich an, wobei der Spanier aus dem Red Bull KTM Ajo-Team zuletzt sehr viel besser in Form war als der Schützling von Valentino Rossi. Auf Rang 3 liegt der Japaner Ai Ogura, nur einen Punkt hinter den beiden Spitzenreitern. Im Vorjahr triumphierte Remy Gardner in Silverstone.

In der kleinsten GP-Klasse wird das Rennen um den WM-Titel aktuell zwischen zwei GASGAS-Fahrern ausgetragen. Sergio Garcia führt drei Zähler vor Teamkollege Izan Guevara. Mit 67 Punkten Rückstand belegt Dennis Foggia (Honda) nach elf von 20 Rennen den dritten Gesamtrang in der Moto3-Kategorie. Kann der Italiener beim Großen Preis von Großbritannien zurückschlagen?

Achtung: Aufgrund der einstündigen Zeitverschiebung beginnen die Sessions für Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz später als gewohnt. Am Renntag sind die MotoGP-Stars (Start 14 Uhr) zudem ebenfalls vor der Moto2-WM (Start 15.30 Uhr) unterwegs, denn um 15 Uhr fällt in Budapest der Startschuss für den Großen Preis von Ungarn der Formel 1.

Der Zeitplan für den Silverstone-GP 2022 (MESZ):

Freitag, 05. August 2022

10.00 – 10.40 Uhr: Moto3, FP1

10.55 – 11.40 Uhr: MotoGP, FP1

11.55 – 12.35 Uhr: Moto2, FP1



14.15 – 14.55 Uhr: Moto3, FP2

15.10 – 15.55 Uhr: MotoGP, FP2

16.10 – 16.50 Uhr: Moto2, FP2



Samstag, 06. August 2022

10.00 – 10.40 Uhr: Moto3, FP3

10.55 – 11.40 Uhr: MotoGP, FP3

11.55 – 12.35 Uhr: Moto2, FP3



13.35 – 13.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

14.00 – 14.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

14.30 – 15.00 Uhr: MotoGP, FP4

15.10 – 15.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

16.10 – 16.35 Uhr: Moto2, Qualifying 1

16.35 – 16.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Sonntag, 07. August 2022

10.20 – 10.30 Uhr: Moto3, Warm-up

10.40 – 11.00 Uhr: MotoGP, Warm-up

11.10 – 11.20 Uhr: Moto2, Warm-up



Startzeiten

12.20 Uhr: Moto3, Rennen (17 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (20 Runden)

15.30 Uhr: Moto2, Rennen (18 Runden)