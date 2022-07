Valentino Rossi erhält bei 24h Spa zwei Grid-Strafen

Der neunmalige Weltmeister verliert bei den heute anstehenden 24 Stunden von Spa-Francorchamps zehn Plätze in der Startaufstellung. Somit kann Rossis Audi R8 LMS GT3 evo II nicht von Position 25 losfahren.

Valentino Rossi bestreitet am heutigen Samstag sein erstes 24-Stunden-Autorennen und pilotiert einen rund 585 PS starken Audi R8 LMS GT3 evo II vom Team WRT. Das Rennwochenende in den belgischen Ardennen läuft für «Il Dottore» und seine beiden Wagenpartner Frederic Vervisch und Nico Müller jedoch noch nicht wirklich nach Plan. Schon im freien Training gab es einen Rückschlag. Müller musste die Session vorzeitig beenden, da es ein Problem mit dem Motor gab.

In der WRT-Box wurde daraufhin ein Motorwechsel durchgeführt. Da dieser vor dem Pre-Qualifying stattfand, haben die Regelhüter darauf verzichtet, eine Strafe auszusprechen. Später verpassten Rossi/Vervisch/Müller mit Platz 25 in der Qualifikation jedoch den Einzug in die sogenannte Super Pole, die am Freitagabend stattfand.

Für den Rennstart, der heute um 16.45 Uhr angesetzt ist, gab es jedoch zwei weitere Rückschläge. Beide sind auf Rossi zurückzuführen. Der neunmalige Weltmeister hatte während der Nachtsession in Kurve eins einen Bentley unter gelben Flaggen überholt. Das ist natürlich nicht gestattet und brachte eine Grid-Strafe von fünf Positionen ein.

Doch damit nicht genug: Rossi hatte zudem seinen dritten Verwarnpunkt angesammelt, was ebenfalls zu einer 5-Plätze-Strafe führte. Wie sich der 43-Jährige im 24h Rennen von Spa schlägt, kann auch auf dem heimischen Bildschirm angeschaut werden. An dieser Stelle sind die entsprechenden Möglichkeiten aufgelistet.