Silverstone-GP: Public Viewing in der KTM Motohall 03.08.2022 - 18:46 Von Leon Schüler

© Sebas Romero Ein weiteres Erlebnis in der KTM Motohall: Public Viewing am Sonntag

Die Sommerpause in der Motorrad-Weltmeisterschaft ist endlich vorbei, am kommenden Wochenende gastiert die MotoGP in Silverstone, Großbritannien. In der KTM Motohall wird das Rennen live gezeigt.