Auinger: «Es kann in der MotoGP sehr schnell gehen»

ServusTV überträgt den Grand Prix von Großbritannien am Samstag und Sonntag live. Experte Gustl Auinger ruft nach der langen MotoGP-Pause die Ausgangslage in Erinnerung.

Nach fünfeinhalb Wochen Sommerpause geht es in der MotoGP wieder zur Sache – und alles deutet auf ein Zusammenrücken der Spitze hin. ServusTV-Experte Gustl Auinger: «Mit einem Long-Lap-Penalty in Silverstone zu gewinnen, ist für Fabio Quartararo eher unwahrscheinlich – aber nicht unmöglich.»

Keine Pause für die Werke

Während die MotoGP-Asse ihre Akkus aufgeladen haben, gab es für die Werke keinen Urlaub. Auinger: «Der größte Aufholbedarf hat bei Honda bestanden. Yamaha und Ducati konnten wesentlich punktgenauer arbeiten. Suzuki wird nach der Rückzugsankündigung wiederum keine Entwicklungsschritte gesetzt haben, die das Budget großartig belasten. Aber vielleicht braucht man das auch nicht.»

Erfahrungsgemäß spitzt sich der WM-Kampf nach dem Sommer zu, die Kundenteams verlieren in der Regel den Anschluss. «Diese Kluft wird diesmal nicht allzu groß, aber spürbar sein», vermutet Auinger und führt das Beispiel Ducati an: «Pramac hat schon einen 2022er-Motor, deshalb wird sich der Nachteil weniger auswirken. Und Gresini fährt mit dem Vorjahresmodell, das von der Fahrbarkeit her als gelungenstes Ducati-Motorrad gilt.»

Dennoch rechnet der ServusTV-Experte mit dem Generalangriff des Top-Teams aus Borgo Panigale. «Der Fahrertitel wurde als klares Ziel formuliert. Und Pecco Bagnaia hat das ganze Werk zu 100 Prozent hinter sich.» Allerdings verlief die bisherige Saison des 25-Jährigen wie eine Achterbahnfahrt. In den letzten sechs Rennen gewann der Italiener dreimal, fiel aber ebenso oft aus, der Rückstand auf WM-Leader Fabio Quartararo beträgt 66 Punkte.

Yamaha vor zwei schweren Rennen

«Es kann in der MotoGP sehr schnell gehen», weiß Auinger aber. «Fabio hat in Assen einen Nuller geschrieben und nimmt eine Strafe ins Rennen mit. Das wird ihn ungemein quälen.» Nun sei die mentale Stärke des Titelverteidigers gefordert. «Die Frage ist, ob der Ausrutscher in Assen eine Panikreaktion war oder einfach ein Versuch in einer Phase, in der er sich diesen Fehler leisten konnte. Trotzdem entsteht automatisch Unruhe. Und innerhalb von zwei Rennen ist wieder alles offen.»

Vor allem steht nach Silverstone mit dem Red Bull Ring am Spielberg eine Strecke auf dem Programm, die nicht zwingend auf die Yamaha zugeschnitten sei, zudem dürfte die neue Schikane nach der Startkurve für die Japaner eher mehr als weniger Schwierigkeiten bedeuten. «Dass Pecco seinen Rückstand wettmachen kann, ist nicht so abwegig.»

Auinger schätzt das Entwicklungspotenzial des Motorrads vom italienischen Hersteller auch höher ein. «Die Ducati hat mehr Power, ist aber schwerer beherrschbar als die Yamaha. Die Mittel, Aggressivität benutzerfreundlicher zu machen, sind allerdings leichter umsetzbar, als 15 Stundenkilometer an Top-Speed-Defizit aufzuholen.»

Motivations-Schub für Aleix Espargaró

Erster Verfolger von Quartararo bleibt Aleix Espargaró, der sich in Assen nach dem unfreiwilligen Kiesbettausflug spektakulär in Szene setzte. «Dieses Rennen hat er nach dem Blackout in Barcelona gebraucht.»

Auch dem Wahlandorraner räumt der ServusTV-Experte gute Aussichten auf die WM-Krone ein. «Für Ducati ist der Titel das Ziel, für Aprilia ein Traum, was die Sache erleichtert.» Der überschaubare Abstand von 21 Zählern zum Franzosen spreche ebenfalls für Espargaró. «Und die Aprilia ist extrem ausgewogen, sie funktioniert auf allen Strecken. Es wird noch ein hochinteressanter Dreikampf.»

Achter Sieger im achten Rennen?

In Silverstone wartet ein vergleichbarer Kurs mit jenem von Assen, sieben Sieger in den letzten sieben Rennen auf der Insel lassen auf einen spannenden Grand Prix hoffen. «Du hast wettermäßig selten ein beständiges Wochenende. Die unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Sessions mischen das Feld durcheinander.»

Dementsprechend geht Auinger abermals von einem neuen Sieger aus. «Pecco hat den Auftrag, gewinnen zu müssen. Die Strafe von Fabio ist für ihn ein Göttergeschenk – aber nur, wenn er auch die 25 Punkte holt.» Die Vermutung einer Fortsetzung der Serie mit unterschiedlichen Gewinnern im «Home of British Motor Racing» würde sich auch bei einem Erfolg von Aleix Espargaró bewahrheiten. «Vielleicht tut er sich ja als Underdog leichter.»

Wie sich die Asse fit halten

Rund um die Rennaction gibt es einen Rückblick auf die Highlights der ersten Saisonhälfte und den letzten WM-Stopp in Assen. Zudem zeigt ServusTV, wie die MotoGP-Stars ihren Sommer verbracht haben. Ein weiterer Beitrag befasst sich mit der langen Zweirad-Tradition in Großbritannien.

Alina Marzi und Sandro Cortese melden sich direkt aus der Boxengasse des Silverstone Circuits, den Kommentar liefern Christian Brugger und Alex Hofmann.

Silverstone-GP LIVE bei ServusTV:

Samstag (6. August):

13:25 Uhr: Qualifying Moto3 LIVE

14:30 Uhr: 4. freies Training MotoGP LIVE

15:10 Uhr: Qualifying MotoGP LIVE

16:10 Uhr: Qualifying Moto2 LIVE

16:50 Uhr: Analyse Qualifying



Sonntag (7. August):

11:40 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

12:20 Uhr: Rennen Moto3 LIVE

14:00 Uhr: Rennen MotoGP LIVE

14:45 Uhr: Analyse MotoGP

15:30 Uhr: Rennen Moto2 LIVE