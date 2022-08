Stefan Bradl (Honda/18.): Dazu noch ein Grid-Penalty! 06.08.2022 - 17:46 Von Günther Wiesinger

© F.Glänzel Stefan Bradl: Platz 18. im Q1, dann drei Plätze zurückversetzt

Nach Platz 15 am Freitag rechnete sich Stefan Bradl in Silverstone einiges aus. Aber die schnelle Strecke in England zeigte die Grenzen der Werks-Honda deutlich auf. HRC brachte kein Bike in die Top-15!