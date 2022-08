Bezzecchi (10.): «War ein großartiges Rennen, aber…»

Marco Bezzecchi: Wieder in den Top-10

Ducati-Rookie Marco Bezzecchi ließ sich trotz eines fehlenden Winglets beim Silverstone-GP nicht beeindrucken, überwand Reifenprobleme und raste zum vierten Top-10-Ergebnis.

Seinen MotoGP-Einstand in Silverstone wusste Rookie Marco «Bez» Bezzecchi kurz und knapp mit den Worten «großartig, wenn auch etwas schlechter als erhofft» zu resümieren. Denn der 23-jährige Mooney-VR46-Ducati-Fahrer belegte nach dem Qualifying Rang 7, wurde aber noch während der ersten Runde zweimal Opfer eines Unfalls.

«Bereits am Start ist mir jemand aufs Hinterrad gefahren. Noch in der ersten Runde habe ich schließlich bei einer Kollision in Kurve 17 das linke Winglet verloren, weswegen ich zurückgefallen bin», fasste der Italiener die hektische Startphase zusammen.

Allerdings konnte Bezzecchi«das Verlorene wiedergutmachen», wenn auch die Reifen in den ersten Rennrunden hart beansprucht wurden. Dies sei dem zweifachen WM-Dritten (Moto2 und Moto3) im Verlauf des Rennens zum Verhängnis geworden, denn: «Ich habe mir zwar die Reifen gut eingeteilt, musste sie aber härter beanspruchen als ich wollte und einige Runden schonender fahren. Im Finale konnte ich wieder Gas geben und Brad Binder überholen, sodass ich Zehnter wurde.»

Ganz zufrieden mit seiner Aufholjagd zeigte er sich aber trotz der Vorfälle in Runde 1 nicht: «Meine Pace und mein Rhythmus waren gut, wie ich es eigentlich erwartet habe. Aber auch wenn es für Platz zehn gereicht hat und ich nur 6,6 Sekunden auf Sieger Pecco verloren habe, hätte ich besser abschließen können.»

Der 13. Lauf der Motorrad-Weltmeisterschaft findet am 21. August auf dem Red Bull Ring statt. Auf das Gastspiel in der Steiermark freut sich der aus Rimini stammende Bezzecchi besonders: «Der Red Bull Ring gefällt mir sehr, denn ich habe dort bereits in der Moto2 und Moto3 gewonnen. Allerdings wurde eine Schikane zwischen Kurve 1 und 2 eingebaut, weshalb es anders als bisher werden wird.»

MotoGP-Ergebnis, Silverstone (7. August):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 20 Rdn in 40:10,260 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,426 sec

3. Jack Miller, (AUS), Ducati, +0,614

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,651

5. Jorge Martin (E), Ducati, +1,750

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +2,727

7. Alex Rins (E), Suzuki, +3,021

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +3,819

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,958

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 6,646

11. Brad Binder (ZA), KTM, +7,730

12. Luca Marini (I), Ducati, +13,439

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,706

14. Pol Espargaró (E), Honda, +13,906

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha , +16,359

16. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +20,805

17. Alex Márquez (E), Honda, +21,099

18. Remy Gardner (AUS), KTM, +24,579

19. Stefan Bradl (D), Honda, +28,773

20. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +33,653

21. Raúl Fernández (E), KTM, +35,601

22. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +36,460

– Joan Mir (E), Suzuki

– Johann Zarco (F), Ducati

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.