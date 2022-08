Razlan Razali zu Dovizioso: «Will niemanden zwingen»

RNF-Teambesitzer Razlan Razali bedauert den baldigen MotoGP-Abgang von Andrea Dovizioso, weiss aber auch: Der Italiener war zuletzt nicht glücklich in der Vierrad-Königsklasse.

Am 4. August bestätigte das WithU Yamaha RNF MotoGP Team, dass Andrea Dovizioso die diesjährige Saison nicht zu Ende fahren wird. Der 36-Jährige wird seine lange MotoGP-Karriere nach dem Heimspiel in Misano am 4. September vorzeitig beenden und sich aus der WM-Königsklasse verabschieden.

«Wenn du in den Sessions und in den Rennen nicht dazu in der Lage bist, dort zu sein, wo du sein willst, dann fängst du als Fahrer an, über diese Dinge nachzudenken – und du stellst fest: Das ist der richtige Moment. Das ist der Grund dafür, dass ich die Entscheidung getroffen habe», begründete der 24-fache GP-Sieger seine Entscheidung.

Dass er sechs Rennen vor dem Saisonende aufhören wird, begründete der Italiener folgendermassen: «Ich hatte das Gefühl, dass ich die Entscheidung treffen sollte. Und mit dem Gefühl fing ich an darüber nachzudenken, dass Misano – mein letztes Heimrennen – das richtige Rennen sein würde, um dort aufzuhören – mit einer Party und einem breiten Lächeln von allen, meinen Freunden und den Fans.»

Das Team akzeptierte die Entscheidung aus einem einfachen Grund, wie RNF-Chef Razlan Razali im «Crash.net»-Interview erklärte: «Wir sahen es irgendwie kommen, denn ich konnte bei vielen WM-Runden die Frustration und Enttäuschung in seinem Gesicht sehen.»

«Man sah ihm an, dass er nicht glücklich war. Und es gab Momente, in denen uns die Worte fehlten, um ihn zu ermutigen. Wir wissen einfach nicht, was wir sonst noch tun könnten, um ihm zu helfen. Wir kamen an den Punkt, an dem wir ihm einfach sagten, dass er rausfahren und Spass haben soll. Aber Andrea ist ein starker Charakter und in seiner Pressekonferenz zum Abschied hat er auch betont, dass er immer noch überzeugt ist, alles geben zu können. Trotzdem konnte er einfach nicht die richtigen Ergebnisse in der MotoGP einfahren«, erklärte Razali weiter.

Und der Teamchef aus Malaysia erklärte: «Wir hatten gehofft, dass er die Saison beenden würde. Aber ich schätze, es war einfach alles zu viel für ihn und er hat die Entscheidung gefällt, aufzuhören. Wir repetieren das, denn man will ja niemanden zwingen. Natürlich ist es nicht toll, wenn ein Fahrer vor dem Saisonende aufhört, denn wir stecken in unserem ersten Jahr, in dem wir uns neu aufstellen. Wir wechseln auch den Hersteller im nächsten Jahr, es ist also sehr viel los! Zu viel!»

MotoGP-Ergebnis, Silverstone (7. August):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 20 Rdn in 40:10,260 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,426 sec

3. Jack Miller, (AUS), Ducati, +0,614

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,651

5. Jorge Martin (E), Ducati, +1,750

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +2,727

7. Alex Rins (E), Suzuki, +3,021

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +3,819

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,958

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 6,646

11. Brad Binder (ZA), KTM, +7,730

12. Luca Marini (I), Ducati, +13,439

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,706

14. Pol Espargaró (E), Honda, +13,906

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha , +16,359

16. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +20,805

17. Alex Márquez (E), Honda, +21,099

18. Remy Gardner (AUS), KTM, +24,579

19. Stefan Bradl (D), Honda, +28,773

20. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +33,653

21. Raúl Fernández (E), KTM, +35,601

22. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +36,460

– Joan Mir (E), Suzuki

– Johann Zarco (F), Ducati

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.