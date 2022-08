Österreich-GP: Infos zu Anreise, Parken und Camping

In einer Woche steht am Red Bull Ring das große MotoGP-Event auf dem Plan. SPEEDWEEK.com liefert alle Informationen zu Anreise, Parken, Camping und Tickets rund um den Spielberg.

Für ein entspanntes Ankommen in der MotoGP-Hochburg Spielberg stehen zahlreiche Varianten zur Auswahl. Nach Möglichkeit sollten öffentliche Verkehrsmittel genutzt und dem eigenen Auto vorgezogen werden. Die Devise im steirischen Murtal lautet auch in diesem Jahr «Nimm’s Radl!» Um die 3B-Anreise komplett zu machen, sind neben dem Bike auch Bus und Bahn attraktive Alternativen.

Es gibt noch Tickets! Wer sich das Motorrad-Highlight des Jahres in Österreich nicht entgehen lassen will, hat unter www.redbullring.com noch die Chance auf Tickets! Für Wochenendticket-Besitzer startet das Rennwochenende bereits am Donnerstag mit dem Pit Lane Walk. In der «MotoGP Bike City» sind die Fans mit Live-Acts, Stunt-Shows und Autogrammen der WM-Stars beim «Meet the Riders» bestens versorgt! Red Bull Freestyle Motocross Artisten zeigen spektakuläre Einlagen und die Flying Bulls erweisen der MotoGP mit einem beeindruckenden Air Display die Ehre.

Wer früh anreist, ist schneller da. Motorsport-Fans aus allen Himmelsrichtungen machen sich nächste Woche auf zum Red Bull Ring im Herzen der Steiermark. Für welches Verkehrsmittel sie sich auch entscheiden, die Universalregel lautet: Eine zeitige Anreise ist ratsam, weil rund um den Spielberg von Freitag, 19. August, bis Sonntag, 21. August, mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist.

B wie Bahn & Bus. Der Zielbahnhof für den «CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich 2022» ist Knittelfeld. Zugverbindungen aus ganz Österreich und aus den Nachbarländern sind unter www.oebb.at zu finden. Mit kostenlosen regionalen Shuttlebussen geht es vom Bahnhof Knittelfeld zum Red Bull Ring und nach dem Rennen wieder retour. Die Gratis-Shuttlebusse zirkulieren von Freitag bis Sonntag zwischen Knittelfeld und dem Red Bull Ring von 08:00 und 20:00 Uhr im 20-Minuten-Takt und von 20:00 bis 23:00 Uhr im 30-Minuten-Takt (Sonntag bis 19:00 Uhr). Zusätzlich gibt es kostenlose Bustransfers vom Busbahnhof Judenburg (Postgasse), vom Park & Ride Parkplatz bei der Therme Fohnsdorf und vom Sportzentrum Zeltweg.

«Nimm’s Radl!» Für alle, die Wartezeiten vermeiden und die letzten Kilometer zur Rennstrecke genießen wollen, ist das eigene Fahrrad die ideale Alternative. In der Nähe der Rennstrecke steht ein zentraler Park & Bike Parkplatz bei der Therme Fohnsdorf zur Verfügung, der über die S36 von beiden Richtungen kommend über die Abfahrt Judenburg- Ost erreichbar ist. Weiter geht es auf gekennzeichneten Radwegen zum Radabstellplatz in unmittelbarer Nähe des Red Bull Ring an der L503, der Spielbergerstraße.

Mit längerem Weg schneller am Ziel – Route der Verkehrssituation anpassen. Rund um die MotoGP sind die Zufahrten zum Red Bull Ring sowie die meisten Hauptverkehrsadern Österreichs ungehindert befahrbar. Die Route optimal zu planen, ist bei der Anreise mit dem eigenen Fahrzeug oberstes Gebot und kann viel Zeit sparen. Unter anderem informiert das Ö3-Verkehrsservice regelmäßig über die aktuelle Verkehrslage. Teilnehmer des Individualverkehrs sollten sich so früh wie möglich auf den Weg machen und die Sitzplätze voll ausnutzen.

Echte Biker schlafen unter freiem Himmel. Nur wenige Gehminuten vom Red Bull Ring entfernt befinden sich mehrere Campingplätze. MotoGP-Fans sind dort immer hautnah am Geschehen und in ein paar Schritten an der Rennstrecke. Wer bereits den Mittwoch oder den Donnerstag als Tag der Anreise wählt, kommt problemlos ans Ziel. Für eine möglichst optimale Anreiseverteilung werden Camper am Donnerstag auf der S36 Murtal Schnellstraße mittels LED-Hinweisen geführt.

Für Camping «Pink», «Grün», «Violett», «Gelb» und «Orange» ist die Ausfahrt Knittelfeld West ideal. «Blau» und «Rot» sollten bei Zeltweg West abfahren. Da mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist, wird eine Anreise bis 09.00 Uhr dringend empfohlen. Die Abreise für Camper ist am Sonntag ab 20.00 Uhr möglich. Eine Übersicht gibt es hier.