Hubert von Goisern feiert Comeback am Red Bull Ring

Hubert von Goisern sorgt am kommenden Sonntag beim MotoGP-Event auf dem Red Bull Ring vor dem Start zum Rennen der «premier class» für Gänsehautmomente, denn der beliebte Sänger wird die Bundeshymne singen.

Volksmusik-Rebell als Botschafter österreichischer Kultur. Hubert von Goisern und sein Schaffen, sein Genie, tief in der Alpenrepublik verwurzelte Volksmusik mit verschiedenen Genres zu mischen und so in die Welt hinauszutragen, begeistert seit Jahrzehnten Fans hierzulande und rund um den Globus. Genau darum geht es auch am Red Bull Ring, wenn vor dem Rennstart der Motorsport-Königsklassen heimische Künstler die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und einem internationalen Publikum österreichisches Kulturgut präsentieren. Hubert Achleitners Werk ist ein bedeutender Teil davon.

Musikalisches MotoGP-Revival am Red Bull Ring

Das Start-Ziel-Areal war schon Bühne für zahlreiche großartige Musiker aus Österreich. Hubert von Goisern beehrte den Spielberg auch abseits der Rennstrecke bereits mehrere Male mit denkwürdigen Konzerten. Nachdem er 2016 beim Comeback der Motorrad-WM zum ersten Mal für die MotoGP die österreichische Bundeshymne interpretiert hat, wird er am 21. August 2022, wenn die Zweirad-Stars am Red Bull Ring Aufstellung nehmen, direkt auf der Start-Ziel-Geraden mit «Land der Berge» und gemeinsam mit den Stimmen zehntausender Fans sein musikalisches MotoGP-Revival feiern!

Tages- und Wochenendtickets für das Motorrad-Highlight sind noch vorhanden. Wer rasch handelt, kann sich online noch bis Donnerstag, 18. August, sowohl Wochenend- als auch Tagestickets unter www.redbullring.com sichern. Ab Donnerstag, 13:30 Uhr sind die Tageskassen geöffnet. Für Wochenendticket-Besitzer startet das Motorrad-Highlight des Jahres in Österreich bereits am Donnerstag mit dem Pit Lane Walk.

In der «MotoGP Bike City» sind die Fans mit Live-Acts, Stunt- und FMX-Shows sowie mit Autogrammen der WM-Stars beim «Meet the Riders» bestens versorgt und die Flying Bulls erweisen den Zweirad-Helden und dem Publikum mit einem beeindruckenden Air Display die Ehre. Die Anreise zum MotoGP-Wochenende 2022 am Spielberg mit Bus, Bahn oder Bike wird empfohlen. Details dazu sind unter www.redbullring.com/de/events-tickets/moto-gp/moto-gp-anreise zu finden.