Aleix Espargaró (Aprilia): «Ich muss nicht laufen»

Aprilia-Star Aleix Espargaró erholt sich nach seinem schweren Sturz in Silverstone von seiner Fußverletzung. Der Spanier hat kaum noch Schmerzen und glaubt, dass der Red Bull Ring der RS-GP liegen wird.

Für das kommende MotoGP-Wochenende auf dem Red Bull Ring in Spielberg ist Aprilia mit Maverick Viñales und Aleix Espargaró gut aufgestellt. Während Viñales in den letzten beiden Rennen jeweils auf dem Podium landete, ist Aleix Espargaró nach seiner Verletzung an der rechten Ferse von seinem Speed überzeugt.

Der 33-jährige Routinier berichtete am Donnerstag, dass ihn die Verletzung auf dem Motorrad kaum beeinträchtigen wird. «Ich fühle mich wirklich gut. In den letzten zehn Tagen habe ich mich gut erholt», sagte der Aprilia-Fahrer. «Wenn ich laufe, dann schmerzt es noch ein wenig. Zum Glück muss ich nicht laufen, denn ich habe ein Motorrad zum Fahren. Ich denke, dass wird funktionieren.»

«Es war sehr ärgerlich in Silverstone. In Assen und auch in Silverstone fühlte ich mich stark genug, um für den Sieg zu kämpfen, aber ich konnte beide Rennen nicht auf dem Podium beenden», fuhr der WM-Zweite fort. «Ich kann es kaum erwarten, am Freitag auf die Strecke zu gehen, damit ich an der Spitze kämpfen kann.»

Das beste Ergebnis von Aprilia in Spielberg stammt aus dem vergangenen Jahr. Damals wurde Aleix Espargaró Zehnter. Doch der ältere Bruder von Honda-Fahrer Aleix Espargaró weiß: «Die RS-GP des Jahrgangs 2022 hat sich stark verbessert, ganz besonders bei der Aerodynamik. Auch unsere Motor-Performance ist besser geworden, das Motorrad dreht höher. Für den Motor ist diese Strecke die größte Herausforderung. Das Bike ist deutlich besser als die Modelle der Vergangenheit, es funktioniert deutlich effektiver. Ich glaube, die Strecke wird uns liegen.»

«Auf dem Niveau von Honda und Yamaha, Suzuki und Ducati anzukommen, dafür haben wir viel Zeit benötigt. Aber wir können endlich sagen, dass Aprilia auf Augenhöhe mit den besten Bikes der Welt angekommen ist. Es dürfte für uns einfacher sein, dieses Level zu halten, als der steinige Weg dorthin», stellte der Aprilia-Star klar. «Ich glaube sehr stark an das Potenzial der Ingenieure in Noale, denn sie hören niemals auf zu arbeiten. Ich bin für die Zukunft sehr zuversichtlich.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 151. 3. Zarco 114. 4. Bagnaia 106. 5. Bastianini 105. 6. Brad Binder 93. 7. Miller 91. 8. Mir 77. 9. Rins 75. 10. Oliveira 71. 11. Martin 70. 12. Viñales 62. 13. Marc Márquez 60. 14. Bezzecchi 55. 15. Marini 52. 16. Nakagami 42. 17. Pol Espargaró 40. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 246 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 155. 4. KTM 121. 5. Suzuki 101. 6. Honda 85.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 213 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 197. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Prima Pramac Racing 184. 5. Red Bull KTM Factory 164. 6. Suzuki Ecstar 152. 7. Gresini Racing 123. 8. Mooney VR46 Racing 107. 9 Repsol Honda 100. 10. LCR Honda 69. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.