Spielberg: Sieg für Pecco Bagnaia, Bastianini patzt

Pecco Bagnaia siegt in Spielberg

Ducati-Ass Pecco Bagnaia schnappte sich beim MotoGP-Rennen auf dem Red Bull Ring seinen zweiten Sieg in Folge. Hinter ihm schafften es WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) und Jack Miller (Ducati) ebenfalls aufs Podest.

Während Pole-Mann Enea Bastianini früh aus dem Österreich-GP ausschied, zeigte Ducati-Kollege Pecco Bagnaia ein fehlerfreies Rennen und wiederholte seinen Sieg aus Silverstone. Fabio Quartararo durchbrach die Ducati-Dominanz und sicherte sich mit seiner Yamaha M1 Platz 2. Das Podium komplettierte der Australier Jack Miller.



Das gesamte Renngeschehen gibt es im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com zum Nachlesen.



Die Stimmen der Top-3:



Pecco Bagnaia: Es war ein langes Rennen. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Der weiche Vorderreifen war für mich die falsche Wahl. Zu Beginn des Jahres habe ich zu viele Fehler gemacht, jetzt ist es an der Zeit, geschickter zu agieren. Ich habe versucht, meine Rundenzeiten konstant zu halten. In den letzten beiden Runden bin ich ruhig geblieben, da mir das Vorderrad in jeder Kurve eingeklappt ist. Ich freue mich sehr über diesen Sieg, das Team hat einen fantastischen Job gemacht.

Fabio Quartararo: Es war eins meiner besten Rennen. Aber solche Rennen sind sehr hart für mich. Ich pushe jedes Mal bis zum Limit, ich fühle mich jede Runde wie im Qualifying, das ist wirklich schwierig. Die Strecke ist äußerst anstrengend, wir verlieren auf der Geraden einfach zu viel Zeit. Aber ich bin dennoch sehr glücklich über das Ergebnis.

Jack Miller: Das Bike hat fantastisch funktioniert. Zu Rennbeginn hatte ich etwas mehr Speed als Pecco und habe versucht, ihn zu überholen. Aber als er das gesehen hat, hat er nochmal einen draufgelegt und ist mir weggefahren. Ich bin froh, nach einem schwierigen Rennen auf dem Podium zu stehen.

MotoGP-Ergebnis, Spielberg:

1. Bagnaia, Ducati

2. Quartararo, Yamaha, + 0,492 sec

3. Miller, Ducati, + 2,163

4. Marini, Ducati, + 8,348

5. Zarco, Ducati, + 8,821

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,287

7. Brad Binder, KTM, + 11,642

8. Rins, Suzuki, + 11,780

9. Bezzecchi, Ducati, + 16,987

10. Martin, Ducati, + 17,144

11. Di Giannantonio, Ducati, + 17,471

12. Oliveira, KTM, + 18,035

13. Viñales, Aprilia, + 20,012

14. Alex Márquez, Honda, + 26,880

15. Dovizioso, Yamaha, + 29,744

16. Pol Espargaró, Honda, + 30,994

17. Bradl, Honda, + 37,960

18. Fernández, KTM, + 42,082

19. Savadori, Aprilia, + 46,666

20. Gardner, KTM, + 48,728





MotoGP-Fahrer-WM nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 200 Punkte. 2. Aleix Espargaró 168. 3. Bagnaia 156. 4. Zarco 125. 5. Miller 123. 6. Bastianini 118. 7. Brad Binder 107. 8. Rins 92. 9. Martin 87. 10. Oliveira 85. 11. Viñales 85. 12. Mir 77. 13. Marini 69. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 29. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 11. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 296 Punkte. 2. Yamaha 200. 3. Aprilia 185. 4. KTM 140. 5. Suzuki 118. 6. Honda 90.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 279 Punkte. 2. Aprilia Racing 253. 3. Monster Energy Yamaha 226. 4. Prima Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory 192. 6. Suzuki Ecstar 169. 7. Gresini Racing 141. 8. Mooney VR46 Racing 137. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 74. 11. WithU Yamaha RNF 21. 12. Tech3 KTM Factory 14.