Brad Binder (KTM/7.): Vibrationen im Finish 21.08.2022 - 18:26 Von Johannes Orasche

© Gold & Goose Brad Binder (33) ließ auch Alex Rins (Suzuki/Nr. 42) hinter sich

Red Bull-KTM-Ass Brad Binder zeigte bei der MotoGP in Spielberg am Sonntag von Startplatz 12 aus wieder einmal eine starkes Rennen und verpasste am Ende Platz 6 nur um Haaresbreite.