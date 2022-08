Pech für Pole-Mann Enea Bastianini: Felge beschädigt

Enea Bastianini nimmt aus Österreich zwar eine Uhr für seine erste MotoGP-Pole mit, Punkte gab es für den Gresini-Ducati-Star aber keine. Immerhin gab es vor seinem Ausfall ein sehenswertes Duell mit Jorge Martin.

Erstmals seit vier Jahren nahm Enea Bastianini wieder ein WM-Rennen vom ersten Startplatz in Angriff, Glück brachte ihm die Pole-Position aber nicht. Der Gresini-Star hatte sich in der fünften Runde gerade erst wieder vor Jorge Martin auf den dritten Rang gesetzt, als er Probleme mit dem Vorderrad bekam.

«Wir waren gut unterwegs, ich fuhr meine Pace und ließ etwas Abstand zu Pecco und Jack, um die Temperatur des Vorderreifens zu kontrollieren», erzählte die «Bestia» im Anschluss. «Mit dem etwas dummen Manöver von Martin verloren wir Zeit, ich überholte ihn danach aber wieder und fuhr meinen Rhythmus. Allerdings bin ich dann zwischen den Kurven 9 und 10 mit dem Rad auf den Kerb geraten und die Felge wurde beschädigt. Der Luftdruck im Vorderreifen ging nach unten und mein Rennen war vorbei. Das war Pech.»

«Der Nuller ist schade», seufzte der dreifache Saisonsieger. «Es ist schade, wenn man um das Podium oder den Sieg kämpfen hätte können – um die Podestplätze mit Sicherheit, vielleicht auch um den Sieg. Ich war heute konkurrenzfähig und ich glaube, dass wir die Pace von Pecco, Quartararo und Miller hätten fahren können. Es ist jetzt so gelaufen, aber im nächsten Rennen werden wir wieder dabei sein», blickte der Italiener auf den Heim-GP in Misano in zwei Wochen voraus.

Misano nannten die Ducati-Verantwortlichen auch immer wieder als Deadline, um den zweiten Platz im Ducati-Lenovo-Werksteam endgültig zu vergeben. Umso interessanter war das Duell zwischen Bastianini und Martin auf dem Red Bull Ring für die Beobachter. «Ich glaube nicht, dass davon unsere Zukunft abhängt. Es ist immer schön, mit ihm zu kämpfen. Jorge war heute sehr konkurrenzfähig und auch sehr aggressiv, aber das kennen wir so, das ist normal», gab sich Enea gelassen.

Kennt Bastianini seine Zukunft bereits? «Ich kenne meine Zukunft noch nicht, das werden wir vor Misano oder nach Misano erfahren. Wir müssen so weitermachen wie bei diesem Grand Prix.»

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, 21. August

1. Bagnaia, Ducati, 28 Rdn 42:14,886 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,492 sec

3. Miller, Ducati, + 2,163

4. Marini, Ducati, + 8,348

5. Zarco, Ducati, + 8,821

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,287

7. Brad Binder, KTM, + 11,642

8. Rins, Suzuki, + 11,780

9. Bezzecchi, Ducati, + 16,987

10. Martin, Ducati, + 17,144

11. Di Giannantonio, Ducati, + 17,471

12. Oliveira, KTM, + 18,035

13. Viñales, Aprilia, + 20,012

14. Alex Márquez, Honda, + 26,880

15. Dovizioso, Yamaha, + 29,744

16. Pol Espargaró, Honda, + 30,994

17. Bradl, Honda, + 37,960

18. Fernández, KTM, + 42,082

19. Savadori, Aprilia, + 46,666

20. Gardner, KTM, + 1 Runde

– Morbidelli, Yamaha

– Darryn Binder, Yamaha

– Nakagami, Honda

– Bastianini, Ducati

– Mir, Suzuki

MotoGP-Fahrer-WM nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 200 Punkte. 2. Aleix Espargaró 168. 3. Bagnaia 156. 4. Zarco 125. 5. Miller 123. 6. Bastianini 118. 7. Brad Binder 107. 8. Rins 92. 9. Martin 87. 10. Oliveira 85. 11. Viñales 85. 12. Mir 77. 13. Marini 69. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 29. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 11. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 296 Punkte. 2. Yamaha 200. 3. Aprilia 185. 4. KTM 140. 5. Suzuki 118. 6. Honda 90.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 279 Punkte. 2. Aprilia Racing 253. 3. Monster Energy Yamaha 226. 4. Prima Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory 192. 6. Suzuki Ecstar 169. 7. Gresini Racing 141. 8. Mooney VR46 Racing 137. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 74. 11. WithU Yamaha RNF 21. 12. Tech3 KTM Factory 14.