Zeitplan Misano-GP: Erstmals ohne Superstar Rossi

Nach dem Österreich-GP reisen die Fahrer und Teams der Motorrad-Weltmeisterschaft in der nächsten Woche zum Grand Prix von San Marino. Auf dem Misano World Circuit steht die 14. Runde der MotoGP-WM auf dem Plan.

Der «Misano World Circuit Marco Simoncelli» ist vom 2. bis 4. September der Schauplatz für das 14. GP-Wochenende der Saison 2022. Die Strecke liegt nur wenige Kilometer von den Urlaubsorten Misano, Rimini und Cattolica entfernt und bietet damit eine für Motorsportfans ausgezeichnete Lage.

Fabio Quartararo kommt nach der starken Vorstellung in Spielberg als souverän führender der MotoGP-Weltmeisterschaft zum Gastspiel in Italien, das offiziell als Grand Prix von San Marino durchgeführt wird. Der Yamaha-Star und aktuelle Weltmeister geht mit einem Vorsprung von 32 Zählern in das Rennen auf dem 4,226 km langen Kurs in der Emilia-Romagna.

Hinter dem Franzosen steht Aprilia-Star Aleix Espargaró auf dem zweiten Platz der Weltmeisterschaft, doch Seriensieger Pecco Bagnaia, er hat die letzten drei WM-Läufer gewonnen, möchte ihm schon bald diesen Platz streitig machen. Der Ducati-Pilot liegt sieben Rennen vor dem Ende der Saison 44 Punkte hinter Quartararo.

In der Moto2-Klasse wurde zuletzt wieder alles durcheinander geworfen. Ai Ogura gewann auf dem Red Bull Ring mit seiner Kalex, somit übernahm der Japaner auch die Führung in der Meisterschaft. Vor dem GP in Misano liegt er einen Punkt vor Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) und 17 Zähler vor Celestino Vietti, der bis zum Rennen in Silverstone in Führung lag. Marcel Schrötter reist als WM-Achter zur Strecke, wo er 2018 seinen ersten WM-Podestplatz feierte.

Die Moto3-WM-Führung liegt weiterhin klar bei GASGAS. Sergio Garcia führt fünf Punkte vor seinem Teamkollegen Izan Guevara. Auf Platz 3 liegt Dennis Foggia aus Italien. Der Honda-Pilot möchte bei seinem Heimrennen wieder Boden gut machen, ihm fehlen 49 Zähler auf Platz 1.

Neben MotoGP, Moto2 und Moto3 fährt auch die MotoE in Misano. Dominique Aegerter kommt als Führender zum Saisonfinale des elektrischen Wettbewerbs. Er muss in zwei Rennen einen Vorsprung von 17,5 Punkten verwalten, um den Weltcup zu gewinnen. Ebenfalls am Start ist die Moto3-Junioren-WM (JuniorGP).

Der Zeitplan für den San Marino-GP 2022 in Misano:

Freitag, 2. September 2022

08.25 – 08.45 Uhr: MotoE, FP1

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.50 – 12.20 Uhr: Moto3-JuniorGP, FP

12.35 – 12.55 Uhr: MotoE, FP2



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16.05 – 16.35 Uhr: Moto3-JuniorGP, Qualifying 1

16.50 – 17.00 Uhr: MotoE, Qualifying 1

17.10 – 17.20 Uhr: MotoE, Qualifying 2

17.35 – 18.05 Uhr: Moto3-JuniorGP, Qualifying 2



Samstag, 3. September 2022

08.30 – 08.45 Uhr: Moto3-JuniorGP, Warm-up

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Startzeiten:

16.25 Uhr: MotoE, Rennen 1 (8 Runden)

17.15 Uhr: Moto3-JuniorGP, Rennen (17 Runden)



Sonntag, 4. September 2022

09.00 – 09.10 Uhr: Moto3, Warm-up

09.20 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (23 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (25 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (27 Runden)

15.30 Uhr: MotoE, Rennen 2 (8 Runden)