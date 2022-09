Aruba Ducati: Die MotoGP-Einsätze sind ernüchternd

Dreimal lässt das Superbike-WM-Team Aruba.it Racing in dieser Saison Ducatis Test- und Ersatzfahrer Michele Pirro in MotoGP antreten. Eigentümer Stefano Cecconi fühlt sich dadurch in seinem bisherigen Weg bestätigt.

Seit 2015 ist IT-Anbieter Aruba Hauptsponsor und Eigentümer des Superbike-Werksteams von Ducati, dieses Jahr mit den Fahrern Alvaro Bautista und Michael Rinaldi am Start. Seit 2019 wirbt die Firma von Stefano Cecconi auch auf den Ducati und Lederkombi der MotoGP-Werksfahrer. Der Superbike-Deal wurde bereits bis Ende 2024 verlängert, dann ist zehnjähriges Jubiläum.

Erstmals sehen wir in diesem Jahr Ducatis Test- und Ersatzfahrer Michele Pirro bei Wildcard-Einsätzen in der MotoGP-WM in Aruba-Farben: Der Italiener fuhr bereits die Grands Prix in Mugello (18.) und Barcelona (16.), an diesem Wochenende ist sein dritter und letzter Einsatz in Misano. Er wird erneut im identischen Design antreten, wie wir es aus der Superbike-WM kennen.

«In der Superbike-WM haben wir enge Bande mit Ducati und eine fruchtbare Zusammenarbeit», betonte Aruba-Chef Cecconi im exklusiven Interview von SPEEDWEEK.com. «Dass wir dieses Jahr bei drei MotoGP-Events mit Wildcard dabei sind, ist für uns eine Quelle zusätzlicher Befriedigung und unterstreicht die enge Beziehung mit der Firma aus Borgo Panigale. Das ist nicht nur eine weitere Möglichkeit für Aruba.it sich herzuzeigen, das ist auch eine faszinierende neue Herausforderung.»

«Unsere Superbike-Farben in Mugello zum ersten Mal im GP-Paddock zu sehen, war etwas seltsam», räumte der Italiener ein. «Wir kennen Michele und alle bei Ducati schon lange, trotzdem war es etwas Neues. Nachdem wir uns in MotoGP versucht haben, muss ich ehrlich sagen, dass ich MotoGP nicht vermisse. Jetzt wissen wir sogar noch besser, wie gut wir uns im Superbike-Fahrerlager fühlen. Bei den Superbikes fühlen wir uns zuhause, in MotoGP wie Gäste. Trotzdem war und ist es nett.»

Bei seinem Heim-Grand-Prix in Misano will sich Pirro bestmöglich präsentieren und hofft auf «größere Chancen, um die Top-10 zu kämpfen» oder es «mindestens in die Punkte» zu schaffen.



«Wir haben in Misano getestet, mein Gefühl mit der Ducati Desmosedici GP war sehr gut», unterstrich der 36-Jährige. «Das wird mein erstes Rennen als Vater. Ich will bewiesen, dass man auch als Vater schnell sein kann.»