Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia war im MotoGP-Qualifying in Misano Zweitschnellster, durch seine Strafversetzung steht er aber nur auf Startplatz 5. Für Gesprächsstoff sorgt die Lackierung seines Helms.

Für den San-Marino-GP am Sonntag bekam Pecco Bagnaia am Freitag vom FIM MotoGP Stewards Panel eine Strafe aufgebrummt, er wird in der Startaufstellung um drei Plätze nach hinten versetzt.



Grund dafür ist ein Zwischenfall am Ende des ersten freien Trainings: Bagnaia fuhr in Kurve 2 langsam auf der Ideallinie und stand dabei Alex Márquez und dem direkt dahinter folgenden Enea Bastianini im Weg.

Bagnaia war im Q2 am Samstagnachmittag zwar Zweitschnellster hinter Ducati-Lenovo-Teamkollege Jack Miller (+0,015 sec), beim Start zum Rennen am Sonntag um 14 Uhr wird er aber nur auf Position 5 und damit in der zweiten Reihe stehen.

Für mehr Gesprächsstoff als das Qualifying sorgt das Design von Bagnaias Suomy-Sturzhelm. Auf diesem sind Streifen angebracht, die an eine frühere Frisur von Basketball-Legende Dennis Rodman erinnern. Der inzwischen 61-Jährige gilt als einer der besten Verteidiger und Rebounder der NBA-Geschichte. In die internationale Kritik geriet er, weil er 2013 zweimal nach Nordkorea gereist war und den damaligen Diktator Kim Jong-un später als «Freund fürs Leben» bezeichnete.



Pecco betont, dass es ihm ausschließlich um die sportlichen Aspekte geht. «bin ein NBA-Fan und in seinem Sport machte er den Unterschied, als er am Höhepunkt seiner Karriere war. Mir geht es um die Figur als Sportler, nicht außerhalb des Feldes.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Misano, Jack Miller © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Alex Márquez & Francesco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Andrea Dovizioso & Fabio Quartararo © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia, Jack Miller & Enea Bastianini Zurück Weiter

Bagnaia liegt vor dem Misano-GP auf dem dritten Gesamtrang, 44 Punkte hinter Fabio Quartararo (Yamaha) und 12 hinter Aleix Espargaro (Aprilia). «Daran will ich gar nicht denken, ich fokussiere mich auf meine Arbeit und werde versuchen, keine Fehler zu machen», betonte der Italiener. «Ich glaube, dass ich in einer besseren Ausgangslage als letztes Jahr bin. Meine Pace im FP4 war gut, dort sieht man normal, wo man steht. Ich glaube, dass alle Ducati-Fahrer und Fabio stark sein werden.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Misano (3. September):

1. Miller, Ducati, 1:31,899 min

2. Bastianini, Ducati, 1:32,014 min, + 0,115 sec

3. Bezzecchi, Ducati, 1:32,048, + 0,149

4. Viñales, Aprilia, 1:32,118, + 0,219

5. Bagnaia*, Ducati, 1:31,914 min

6. Zarco, Ducati, 1:32,169, + 0,270

7. Marini, Ducati, 1:32,226, + 0,327

8. Quartararo, Yamaha, 1:32,246, + 0,347

9. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,577, + 0,678

10. Oliveira, KTM, 1:32,775, + 0,876

11. Morbidelli, Yamaha, 1:33,351, + 1,452

12. Rins, Suzuki, 1:33,438, + 1,539



Die weitere Startaufstellung:

13. Martin, Ducati, 1:32,015 min

14. Di Giannantonio, Ducati, 1:32,276

15. Brad Binder, KTM, 1:32,600

16. Alex Márquez, Honda, 1:32,631

17. Pirro, Ducati, 1:32,658

18. Dovizioso, Yamaha, 1:32,663

19. Pol Espargaró, Honda, 1:32,826

20. Bradl, Honda, 1:32,838

21. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,331

22. Nakagami, Honda, 1:33,484

23. Watanabe, Suzuki, 1:36,289

24. Gardner, KTM, 1:44,690

25. Raúl Fernández, KTM, 1:46,732



*= Grid-Penalty (3 Plätze zurück)