Grid-Penalty für Ducati-Hoffnungsträger Pecco Bagnaia

Schlechte Nachrichten für Pecco Bagnaia: Weil er im letzten FP1-Run Alex Márquez und Enea Bastianini behindert hat, wird er bei seinem Heim-GP in Misano drei Plätze weiter hinten losfahren müssen.

Nach Assen, Silverstone und Spielberg jagt Francesco «Pecco» Bagnaia auf seiner Heimstrecke in Misano an diesem Wochenende den vierten Sieg in Folge. Nun gab es aber einen Dämpfer für den WM-Dritten: Für den San Marino-GP am Sonntag bekam er vom FIM MotoGP Stewards Panel (bestehend aus Andres Somolinos, Freddie Spencer und Paul Duparc) einen Grid-Penalty aufgebrummt, er wird in der Startaufstellung um drei Plätze nach hinten versetzt werden.

Grund dafür ist ein Zwischenfall am Ende des FP1: Bagnaia fuhr langsam auf der Ideallinie und stand dabei Alex Márquez und dem direkt dahinter folgenden Enea Bastianini im Weg. Der Ducati-Werksfahrer entschuldigte sich zwar per Handzeichen, damit war es aber nicht getan.

Denn die Stewards stuften den Vorfall als «unverantwortliche Fahrweise» ein, die andere Mittstreiter in Gefahr bringe und gegen den Artikel 1.21.2 der FIM World Championship Grand Prix Regulations verstößt. Wie in Artikel 3.2.1 und 3.3.2.3 vorgesehen, sprachen die Regelhüter in der Folge den Grid-Penalty gegen Bagnaia aus.

MotoGP-Ergebnis FP1, Misano (2. September):

1. Quartararo, Yamaha, 1:32,313 min

2. Miller, Ducati, + 0,224 sec

3. Pirro, Ducati, + 0,380

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,385

5. Viñales, Aprilia, + 0,393

6. Bagnaia, Ducati, + 0,439

7. Bastianini, Ducati, + 0,525

8. Rins, Suzuki, + 0,545

9. Marini, Ducati, + 0,668

10. Zarco, Ducati, + 0,686

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,792

12. Brad Binder, KTM, + 0,894

13. Bezzecchi, Ducati, + 0,905

14. Alex Márquez, Honda, + 0,940

15. Nakagami, Honda, + 1,001

16. Dovizioso, Yamaha, + 1,122

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,249

18. Oliveira, KTM + 1,323

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,374

20. Martin, Ducati, + 1,517

21. Bradl, Honda, + 1,542

22. Di Giannantonio, Ducati, + 1,584

23. Gardner, KTM + 1,852

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,523

25. Watanabe, Suzuki, + 4,981