Bagnaia-Siegesserie: Jetzt im Reigen der Top-Stars

Pecco Bagnaia zeigt es an: Vier Siege in Serie

Pecco Bagnaias vierter MotoGP-Sieg in Folge brachte den Ducati-Werksfahrer in eine sehr ruhmreiche Liste von GP-Assen der gesamten WM-Historie.

Francesco «Pecco» Bagnaia schaffte in Misano nach Assen, Silverstone und Spielberg seinen vierten MotoGP-Triumph in Folge. In der WM-Tabelle liegt der Italiener nur noch 30 Zähler hinter Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha). Nach dem Sachsenring betrug Bagnaias Rückstand noch 91 Punkte.

Der Ducati-WM-Hoffnungsträger reihte sich mit dem Triumph auf seiner Heimstrecke in Misano – wo der 25-Jährige gebürtige Turiner in den vergangenen Jahren zum Entsetzen der Ducati-Bosse auch schon zweimal in Führung liegend gestürzt war – nun in die Liste der absoluten Superstars ein.

Vier Siege in Serie schaffte zuvor kein anderer Ducati-Fahrer MotoGP-Kategorie. Der König ist auch in dieser Statistik Giacomo Agostini mit zehn Siegen in Folge – mit ihm auf einer Stufe stehen aber auch Mick Doohan und Marc Márquez.

Der legendäre australische 500er-Zweitakt-Dompteur Doohan triumphierte im Jahr 1997 zehn Mal. Márquez, der am Dienstag beim Test sein Comeback gab, war in seiner zweiten MotoGP-Saison 2014 ebenfalls zehn Mal am Stück siegreich. Für John Surtees und Mike Hailwood war bei sieben Siegen in Folge Endstation.

Auch Bagnaias VR46-Boss und Mentor Valentino Rossi konnte in der MotoGP-WM sieben Mal in Serie gewinnen. Dies geschah im Jahr 2002, damals war Rossi mit der Honda unterwegs.

Ergebnisse MotoGP Misano/I (4. September):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 Runden in 41:43,199 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,034 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,212

4. Luca Marini (I), Ducati, +5,283

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,771

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,230

7. Alex Rins (E), Suzuki, +12,496

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,661

9. Jorge Martin (E), Ducati, +17,732

10. Alex Márquez (E), Honda, +21,986

11. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,685

12. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +29,276

13. Raúl Fernández (E), KTM, +30,433

14. Stefan Bradl (D), Honda, +31,768

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +32,547

16. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +41,857

17. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +50,559

18. Jack Miller (AUS), Ducati, +53,371

19. Remy Gardner (AUS), KTM, +56,613

20. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +57,304

21. Kazuki Watanabe (J), Suzuki, 1 Runde zurück

– Franco Morbidelli (I), Yamaha, 25 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Michele Pirro (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró (E), Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand MotoGP-Fahrer-WM nach 14 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 211 Punkte. 2. Bagnaia 181. 3. Aleix Espargaró 178. 4. Bastianini 138. 5. Zarco 125. 6. Miller 123. 7. Brad Binder 115. 8. Viñales 101. 9. Rins 101. 10. Martin 94. 11. Oliveira 90. 12. Marini 82. 13. Mir 77. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 46. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 35. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 321 Punkte. 2. Yamaha 211. 3. Aprilia 201. 4. KTM 148. 5. Suzuki 127. 6. Honda 96.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. Aprilia Racing 279. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 219. 5. Red Bull KTM Factory 205. 6. Suzuki Ecstar 178. 7. Gresini Racing 161. 8. Mooney VR46 Racing 150. 9. Repsol Honda 104. 10. LCR Honda 81. 11. WithU Yamaha RNF 25. 12. Tech3 KTM Factory 17.