Crutchlow: «Wird schwierig, konkurrenzfähig zu sein»

Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow will bei seiner Rückkehr in die MotoGP-WM vor allem Spaß haben. Das WithU-RNF-Team hofft auf die Erfahrung des 36-jährige Briten.

Im MotorLand Aragón bestritt Cal Crutchlow am 12. September 2021 als Viñales-Ersatz im Yamaha-Werksteam sein bisher letztes MotoGP-Rennen, in dem er als 16. die Punkteränge verpasste. Ein Jahr später kehrt der dreifache MotoGP-Sieger an selber Stelle in das Renngeschehen zurück, dieses Mal als Nachfolger für Andrea Dovizioso im WithU Yamaha RNF Team. Denn der Italiener beendete seine GP-Karriere in Misano vor eineinhalb Wochen vorzeitig.

Cruchtlow wird nun also die letzten sechs Rennen der Saison im Team von Razlan Razali bestreiten, dort war der Yamaha-Testfahrer im Vorjahr schon beim Spielberg-Doppel für Franco Morbidelli eingesprungen. «Ich freue mich sehr darauf, nach den zwei Rennen im Vorjahr wieder zum Team zu stoßen», betonte der Brite. «Ich kenne viele Teammitglieder aus meinen Jahren als Rennfahrer und es wird gut, die letzten sechs Rennen der Saison mit ihnen zu verbringen – angefangen mit Aragón.»

«Aragón ist eine Strecke, die ich aus meinen Jahren als MotoGP-Pilot sehr gut kenne. Es ist ein Jahr vergangen, seit ich zuletzt in der Königsklasse angetreten bin, und es macht immer Spaß zurückzukehren», ergänzte der 36-Jährige. Gleichzeitig weiß er aber auch: «Es wird mit Sicherheit schwierig zurückzukehren und konkurrenzfähig zu sein, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht 100 Prozent dafür geben werden. Ich glaube, dass wir mit dem Spirit im Team und mit Yamaha vor allem Spaß haben und hoffentlich auch ein paar gute Ergebnisse holen werden.»

Teamchef Razali hieß Cal herzlich willkommen «Ich bin überzeugt, dass seine Erfahrung für die gesamte Mannschaft gut sein wird, um hoffentlich ein paar Punkte für das Team zu sammeln, und zu versuchen, eine Orientierungshilfe für Darryn zu sein und daneben natürlich auch die Entwicklung der M1 für Yamaha weiterzuführen.»

«Wir sind gespannt zu sehen, was er mit der Yamaha in den vergangenen zwei Jahren gelernt hat, da er ziemlich viel getestet hat», ergänzte Teammanager Wilco Zeelenberg, der sich auch auf die Rückkehr eines weiteren Weggefährten freut.

Denn mit dem Rücktritt von Dovizioso gab es auch einen Crew-Chief-Wechsel: Crutchlow bringt Silvano Galbusera aus dem Testteam mit in die Box, er nimmt den Platz von Roman Forcada ein. «Ich kenne Silvano schon seit vielen Jahren und bin gespannt zu sehen, wie sie zusammenarbeiten», fügte Zeelenberg an.