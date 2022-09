MotoGP 2023 komplett: Augusto Fernández mit GASGAS

Kurz vor dem FP2 in Aragón wurde bestätigt: Moto2-WM-Leader Augusto Fernández steigt 2023 in die MotoGP-Klasse auf und wird für das GASGAS Factory Racing Team antreten. Damit ist das Grid auch offiziell komplett.

Für SPEEDWEEK.com-Leser ist es längt keine Überraschung mehr, in Aragón berichteten Augenzeugen dann von einer Foto-Session, nun ist es offiziell: Den letzten noch zu vergebenen Platz im MotoGP-Feld für 2023 sicherte sich Augusto Fernández. Der 24-jährige Spanier wird Teamkollege seines Landsmanns Pol Espargaró in GASGAS-Farben.

Der siebenfache GP-Sieger komplettiert somit ein spanisches Line-up für das erste MotoGP-Jahr der ursprünglich spanischen Marke in der MotoGP, erinnerte Pit Beirer, Motorsport-Direktor der Pierer Mobility AG.

Dazu ergänzte Beirer mit Blick auf den Moto2-Titelanwärter aus dem Red Bull KTM Ajo Team: «Augusto hat mit Aki und seinem Team bisher großartig gearbeitet, auf der Strecke hart gekämpft und bewiesen, dass er in einer sehr engen WM den Unterschied machen kann. Wir haben das Gefühl, dass er alles getan hat, um die Chance zu verdienen, 2023 neben Pol die MotoGP zu entdecken. Er steht vor dem härtesten Schritt, wo die Konkurrenz so stark ist, aber wir glauben an ihn und er glaubt auch an uns – und das ist der beste Grund, um einen Schritt nach vorne zu machen.»

«Wow, es ist großartig, dass ich den Sprung in die MotoGP mit GASGAS machen kann», schwärmte Augusto selbst, der die Moto2-WM sechs Rennen vor Schluss vier Punkte vor Ai Ogura anführt. «Ich möchte mich bei allen in der Racing-Struktur für die Unterstützung bedanken, seit ich im Vorjahr für das Red Bull KTM Ajo Team unterzeichnet habe. Ich bin wirklich glücklich, es ist ein Traum. Wir haben noch in der Moto2 einen Job zu erledigen, ich will den Titel holen und auf die bestmögliche Weise in meine MotoGP-Karriere und diese neue Herausforderung starten.»

Hervé Poncharal, Team Principal des künftigen GASGAS Factory Racing Teams, ergänzte zum Neuzugang: «Ich habe Augusto jetzt schon einige Saisons lang verfolgt und wir haben schon vor zwei Jahren darüber gesprochen, in die höhere Klasse aufzusteigen, aber er war noch nicht bereit für den großen Sprung. Als wir uns kürzlich wieder getroffen haben, wurde sehr klar, dass er nun darauf vorbereitet war, in die MotoGP zu kommen.»

«Ich freue mich auf die nächste Saison, weil wir in der Box mit Pol und Augusto einen Mix aus Erfahrung und Jugend haben werden. Beide sind Spanier und werden konstruktiv und auf eine positive Weise arbeiten. Danach haben wir gesucht», unterstrich Poncharal. «Willkommen in der MotoGP, Augusto, bleib ruhig und fokussiere dich auf deine Moto2-WM. Wir werden am Dienstag nach dem Valencia-GP für deinen ersten MotoGP-Test auf dich warten.»

Alle MotoGP-Teams 2023:

Red Bull KTM Factory: Brad Binder, Jack Miller

Ducati Lenovo: Pecco Bagnaia, Enea Bastianini

Monster Yamaha: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli

Aprilia Racing: Aleix Espargaró, Maverick Viñales

Repsol Honda: Marc Márquez, Joan Mir

GASGAS Factory: Pol Espargaró, Augusto Fernández

Prima Pramac Ducati: Johann Zarco, Jorge Martin

RNF Aprilia: Miguel Oliveira, Raúl Fernández

Mooney VR46 Ducati: Luca Marini, Marco Bezzecchi

Gresini Racing Ducati: Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio

LCR Honda: Alex Rins, Takaaki Nakagami