Offiziell: Taka Nakagami bleibt 2023 bei LCR Honda

Neben Neuzugang Alex Rins wird LCR auch in der MotoGP-Saison 2023 auf den 30-jährigen Japaner Takaaki Nakagami setzen. Das bestätigte Honda soeben offiziell.

Wochenlang musste sich Takaaki Nakagami den wiederkehrenden Fragen nach seiner ungewissen MotoGP-Zukunft stellen, während sich sein jüngerer Landsmann Ai Ogura im Idemitsu Honda Team Asia mit starken Leistungen für eine Beförderung empfahl. In Spielberg machte der 21-jährige Moto2-Titelanwärter aber klar, dass er jetzt nicht in die Königsklasse aufsteigen wolle. Die Tendenz ging, wie von SPEEDWEEK.com berichtet, immer deutlicher in Richtung Nakagami.

LCR-Honda-Teambesitzer Lucio Cecchinello hatte schon in der Sommerpause das Gefühl, die Honda Racing Corporation werde Nakagami eine sechste MotoGP-Saison ermöglichen. Der mittlerweile 30-jährige Japaner sorgte zwar 2020 in Aragón für eine Pole-Position, Podestplatz in der «premier class» gelang ihm in 80 MotoGP-Rennen aber noch keiner.

Immerhin: In Abwesenheit des achtfachen Weltmeisters Marc Márquez war «Taka» regelmäßig der beste Honda-Pilot, auch in die Entwicklung wurde er verstärkt einbezogen, da Pol Espargaró und Alex Márquez den Hersteller am Ende der Saison verlassen werden.

Nun ist fix: Nakagami fährt auch 2023 in Idemitsu-Farben für LCR. Das bestätigte Honda am Dienstag vor dem Aragón-GP.

«Wir freuen uns sehr über diese Verlautbarung», erklärte Cecchinello. «Taka hat sich seit 2020 als sehr schneller Fahrer erwiesen, der um Podestplätze kämpfen kann, und in diesem Jahr kämpfte er konstant um den Platz den besten Honda-Fahrers. Ich vertraue auf sein Potenzial und dank der sechs Jahre auf der Honda RC213V wird er dem LCR Honda Idemitsu Team und HRC definitiv helfen, unser Paket zu verbessern und die Lücke zu unseren Konkurrenten zu schließen.»

Taka ergänzte seinerseits: «Ich freue mich sehr, dass ich 2023 weiterhin in der MotoGP und mit dem LCR Honda Idemitsu Team Rennen fahren kann. Ich möchte mich bei Idemitsu und Honda HRC für die anhaltende Unterstützung bedanken. Ich freue mich auf die nächste Saison und ich werde alles geben, um mit dem Team das beste Ergebnis zu holen. Zuvor werde ich für den Rest der laufenden Saison weiter hart arbeiten, um meine Performance zu verbessern.»

Nachdem am Montag bereits das Mooney VR46 Racing Team die Fahrerpaarung schriftlich bestätigt hat, fehlt jetzt im Hinblick auf 2023 nur noch eine offizielle Bestätigung – jene des MotoGP-Aufstiegs von Augusto Fernández mit GASGAS, einziger Rookie im MotoGP-Feld des kommenden Jahres.

Die MotoGP-Werksteams 2023

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Franco Morbidelli)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Marc Márquez, Joan Mir)

Die Kundenteams 2023

Tech3-GASGAS (Pol Espargaró, Augusto Fernández)

Prima Pramac Ducati (Johann Zarco, Jorge Martin)

WithU-Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Mooney VR46 Ducati (Luca Marini, Marco Bezzecchi)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio)

LCR Honda (Alex Rins, Takaaki Nakagami)