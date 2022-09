Jack Miller (Ducati/9.): Asphalt wird nicht neuer

Ducati-Ass Jack Miller sicherte sich am MotoGP-Freitag in Aragón unmittelbar hinter Rückkehrer Marc Marquez Rang 9 und sprach danach über spezielle Gummi-Reste auf der Piste.

Jack Miller büßte am Freitag in Aragón knapp 0,4 Sekunden auf seinen Ducati-Markenkollegen Jorge Martin ein – für den Australier Miller reichte dies zu P9 in der MotoGP-Tageswertung.

«Das Motorrad war sofort aus der Kiste heraus relativ okay», berichtete «Jack Ass». «Wir haben nur ein wenig am Set-up geändert, weil der Grip-Level nicht so war, wie wir es erwartet haben. Es ist immer etwas schlecht hier, aber es gibt dieses Mal scheinbar extra viel Gummi-Abrieb von den Autos. Es braucht immer etwas, damit die Piste hier sauber wird.»

«Es war ein positiver Tag. Jeder ist hier sehr schnell gefahren», stellte Jack fest. «Wir müssen an unserer Reifenwahl und dann speziell am FP3 arbeiten am Samstag. Ich habe mich bei längeren Stints ganz gut gefühlt. Wenn wir da und dort ein bisschen mehr finden, sollten wir in einer guten Verfassung sein.»

Einige Fahrer hatten eine Neu-Asphaltierung der Piste angeregt. Miller sagte dazu: «Es ist hier wohl der älteste Asphalt in der MotoGP – ich glaube nicht, dass wir älteren Asphalt im Kalender haben, er ist ja fast zehn Jahre alt, also recht alt. In einigen Kurven ist auch sehr viel Gummi von den Rennautos zu finden.»

«In Kurven, die wenig Grip bieten, liegt viel Auto-Gummi – zum Beispiel in Kurve 5 oder in der Corkscrew ist es sehr rutschig. Ich weiß nicht, ob der Asphalt so schlecht ist. Aber die Piste hat sich auch in jeder Session, bei jedem Stint verbessert. Ich denke, das wird am Samstag in der Früh dann auch der Fall sein.»

Zur Strategie für das Rennen sagt der Aussie: «Wir werden am Samstag im FP4 herausfinden, wie die Race-Pace sein wird.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Aragón (16. September):

1. Martin, Ducati, 1:47,402 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,074 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,107

4. Bastianini, Ducati, + 0,181

5. Bagnaia, Ducati, + 0,237

6. Rins, Suzuki, + 0,263

7. Viñales, Aprilia, + 0,276

8. Marc Márquez, Honda, + 0,359

9. Miller, Ducati, + 0,398

10. Marini, Ducati, + 0,491

11. Nakagami, Honda, + 0,509

12. Brad Binder, KTM, + 0,510

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,549

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,600

15. Oliveira, KTM, + 0,640

16. Di Giannantonio, Ducati, + 0,827

17. Bezzecchi, Ducati, + 1,073

18. Alex Márquez, Honda, + 1,119

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,129

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,216

21. Mir, Suzuki, + 1,219

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,286

23. Pol Espargaró, Honda, + 1,341

24. Remy Gardner, KTM, + 1,350

MotoGP-Ergebnis FP1, Aragón:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:48,686 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,012 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,089

4. Nakagami, Honda, + 0,176

5. Zarco, Ducati, + 0,196

6. Bastianini, Ducati, + 0,205

7. Oliveira, KTM, + 0,319

8. Quartararo, Yamaha, + 0,399

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,402

10. Marini, Ducati, + 0,484

11. Marc Márquez, Honda, +0,521

12. Martin, Ducati, + 0,634

13. Miller, Ducati, + 0,636

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,663

15. Viñales, Aprilia, + 0,671

16. Crutchlow, Yamaha, + 0,706

17. Mir, Suzuki, + 0,761

18. Aleix Márquez, Honda, + 0,804

18. Pol Espargaró, Honda, + 0,829

20. Brad Binder, KTM, + 0,956

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,164

22. Gardner, KTM, + 1,563

23. Raúl Fernández, KTM, + 1,626

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,684